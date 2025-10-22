「ポテトチップス 関西だししょうゆ」は発売30周年！感謝の気持ちを込めて、かつお節マシマシの記念商品を新発売『ポテトチップス 関西だししょうゆ 贅沢かつお節仕立て』

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、中部・近畿エリアで発売している「ポテトチップス 関西だししょうゆ」が11月に発売30周年を迎えることを記念して、『ポテトチップス 関西だししょうゆ 贅沢かつお節仕立て』を2025年10月27日（月）より近畿エリアのコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売します（なくなり次第、終了）。さらに10月24日（金）からは、大阪環状線、JRゆめ咲線で、発売30周年を記念した車内ラッピング1編成も運行します。



【企画経緯】


1995年に地域限定で発売した「ポテトチップス 関西だししょうゆ」は、お客様のニーズや時代に合わせて味やデザインを改良しながら販売を続け、今年で発売30周年を迎えました。関西風のだしがきいた上品な味わいで、ふんわり豊かなかつおの風味とまろやかな昆布のうま味を楽しんでいただける商品です。


この度、30周年を記念して『ポテトチップス 関西だししょうゆ 贅沢かつお節仕立て』を発売します。贅沢に掛かったかつお節の香りを楽しみ、見て楽しみ、食べて楽しんでいただける、楽しさがマシマシの特別な「関西だししょうゆ」です。ぜひ、「関西だししょうゆ」と食べ比べてみていただきたい商品です。




【商品特長】


●「関西だししょうゆ」にかつお節を別掛けでたっぷり掛けることで、風味とうま味がアップし、厚みのある味わいを実現しました。


●パッケージは、背景色を深みのある紫色にし、味名をゴールドで表記することで上質感を表現しました。かつお節がかかっている動きのある写真が贅沢感を演出しています。




【商品概要】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1715_1_bd434b06f0217bf7c9b9623631bf3eca.jpg?v=202510221128 ]

～「ポテトチップス 関西だししょうゆ」発売30周年＆新商品発売を記念して大阪環状線で車内ラッピング1編成を運行開始！～


「ポテトチップス 関西だししょうゆ」は1995年に関西エリアで誕生し、2025年11月で発売30周年になります。発売30周年と新商品『ポテトチップス 関西だししょうゆ 贅沢かつお節仕立て』の発売を記念して、大阪環状線とコラボレーション。2025年10月24日（金）から11月11日（火）まで1編成の車内を「ポテトチップス 関西だししょうゆ」がジャックした車両を運行します。






