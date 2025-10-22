【ピエール マルコリーニ】「アール・デコ幻想」をテーマにホリデーコレクションの第一弾を11月1日(土)より販売開始

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN (本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下PIERRE MARCOLINI JAPAN) は、11月1日(土)よりホリデーコレクション2025「Reveries Art Deco アール・デコ幻想」《第一弾》の販売を開始いたします。

2025年はベルギー・ブリュッセルをはじめ、世界中でアール・デコ100周年を記念したイベントが1年を通じて多数開催されています。ピエール マルコリーニでもアール・デコに着想を得たシックで幻想的なコレクションで、華やかなホリデーシーズンをエレガントに彩ります。

第一弾はパティシエ世界一に2度輝いた、ピエール マルコリーニ自慢の焼き菓子を

11月1日（土）より販売を開始するホリデーコレクション第一弾は、シュトーレンをはじめとするパティスリーをメインに展開いたします。クリスマス当日を指折り数えるようにスライスしてお楽しみいただくシュトーレンは、カカオと柑橘系フルーツの香り豊かに香る、ピエール マルコリーニならではの逸品。

また今年初登場となる「カウントダウン ノエル」は、アドベントカレンダーの1週間バージョン。より気軽に高揚感あふれるホリデー気分を味わえ、ギフトにも最適です。

聖なる夜をシックに彩るクリスマスケーキやアドベントカレンダーは予約受付中

また10月1日（水）よりクリスマスケーキ「ピエール ドゥ ノエル 2025 -ガトー ムース オ キャラメル」とアドベントカレンダーのご予約を店頭及びオンラインストアにて受け付けております。

ピエール マルコリーニが今年ご用意したクリスマスケーキは、キャラメルを主役にした特別なケーキです。コンフィズール（砂糖菓子職人）の国家資格も有するピエール マルコリーニはキャラメルにも並々ならぬこだわりを持っています。甘さと苦みの絶妙なバランスを意識したキャラメルは、ピエール マルコリーニの職人技が光るものの一つ。そのキャラメルを存分に使用したババロワとクレムーを層にしたクリスマスケーキは、特別なシーズンをお祝いするのに最適なケーキです。

アドベントカレンダーはコレクションテーマである「アール・デコ 幻想」をまさに体現したスペシャルなボックスをご用意いたしました。クリスマス当日まで1日、1日をショコラと一緒にカウントダウンしてお楽しみください。

■商品詳細

シュトーレン 2025

オリジナルのシロップにじっくり漬け込んだドライフルーツを練り込んだ

ピエール マルコリーニ特製シュトーレン。

クリスマスを待ちながら、毎日少しずつスライスしてお召し上がりください。

金柑や柚子など柑橘系のフルーツとカカオの風味がなじみ、日ごとに味わいが深みを増していきます。

● 価格：4,320円（税込）

カウントダウン ノエル 2025

アール・デコのデザインを施したボックスに、ピエール マルコリーニの人気のチョコレートを詰め合わせました。

ひとつずつ小窓を開けながらクリスマスまでの7日間、カウントダウンをお楽しみください。

● 価格：4,860円（税込）

マカロン ドゥ ノエル 8個入り

鮮やかなオレンジ色がアクセントになったアール・デコのデザインを施したホリデーシーズン限定パッケージに、ピエール マルコリーニが誇るマカロン8種を詰め合わせました。

パーティーのお手土産にも最適なボックスです。

● 価格：3,888円（税込）

パティスリー セレクション 3個入り

ピエール マルコリーニのクーベルチュールを使って焼き上げた濃厚な「ケーク ショコラ」、さくさくの「サブレ ショコラ」、人気の「クッキー アニモ ビター」をホリデーシーズン限定パッケージに詰めました。

プチギフトにおすすめです。

● 価格：1,512円（税込）

パティスリー セレクション 8個入り

ピエール マルコリーニの人気の焼き菓子をホリデーシーズン限定パッケージに詰めました。ホリデーシーズンの贈り物、手土産におすすめです。

● 価格：3,888円（税込）

◇取扱期間 ：11月1日（土）～ 準備数に達し次第販売終了

◇取扱店舗 ：ピエール マルコリーニ直営店及び公式オンラインショップ

（https://pierremarcolini.jp）

■予約商品詳細

ノエル ドゥ ピエール2025 - ガトームースオキャラメル

くちどけ滑らかなババロワキャラメルと濃厚なクレムーキャラメルを重ねて仕立てたクリスマス限定のキャラメルケーキ。テクスチャーの異なる2層が織り成す深いキャラメルの味わいに、香ばしいヘーゼルナッツの風味とサクサクとした⻭応えがバランスよく調和しています。

艶やかなグラサージュの上には、オリジナルビターチョコレートで作ったボールとヒイラギを飾りました。聖なる夜をシックに彩る、ピエール マルコリーニならではのクリスマスケーキです。

● 価格 ：7,992円（税込）

●サイズ ：直径約12cm×高さ約4cm（土台のみの高さ）

●ご予約方法 ：ピエール マルコリーニ直営店、または公式オンラインショップ

（https://pierremarcolini.jp）にてご予約ください。

●受渡期間 ：2025年12月20日(土)～25日(木)

●受渡方法 ：デリケートな商品のため配送は承っておりません。予約時にご指定の店舗にてお受け

取りください。

※下記店舗では「ノエル ドゥ ピエール 2025」のお取り扱いはいたしません。ご了承くださいませ。

- ミナモア広島店

- 福岡岩田屋店

- ワン・フクオカ・ビルディング店

アドベント カレンダー 2025

エレガントで煌びやかなアール・デコのデザインを施したボックスに、ピエール マルコリーニの人気のチョコレートを詰め合わせました。

12月1日から24日まで、ひとつずつ小窓を開けながら様々なフレーバーのチョコレートをお楽しみいただけます。

● 価格 ：14,040円（税込）

●サイズ ：30cm x 30cm x 4cm

●ご予約方法 ：ピエール マルコリーニ直営店、または公式オンラインショップ

（https://pierremarcolini.jp）にてご予約ください。

●受渡期間 ：2025年11月27日(木)～

●受渡方法 ：店舗でご予約の場合はご予約店舗にてお受け取りください。

オンラインショップでご予約の場合はご指定の配送先へお届けいたします。

ピエール マルコリーニについて

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。25年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。

ピエール マルコリーニの特徴

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、20年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。

また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆のみを厳選し、サステナビリティを尊重し、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。「Bean to Home(R)」という言葉には、「カカオ生産者からお客様の手に渡るまで、チョコレートに関わるすべての人に幸せになってほしい」というピエール マルコリーニの情熱が込められています。 カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条とし、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。

ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

・設立：2021年9月22日

・代表取締役：加藤 祐治

・所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー32階

・国内店舗数：17店舗

銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、

御殿場プレミアム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、

コレド室町テラス店、大丸神戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フクオカ・ビルディング店、

西武池袋店

※2025年 10月 22日時点



・URL：https://pierremarcolini.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/pierre_marcolini_japan/