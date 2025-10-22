CockPitホールディングス、CRUISEの転職事業部を買収

株式会社CockPit

株式会社CockPitホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：鯰江 純樹、以下「当社」）は、株式会社CRUISE（本社：大阪市、代表取締役：竹内 解、以下「CRUISE」）の転職事業部を買収したことをお知らせいたします。

本買収により、当社は広告に依存しない“リファラル型人材紹介”のモデルをさらに強化し、求職者の質とマッチング精度を高める仕組みを市場に拡大してまいります。









本買収の意義及び目的

1. 戦略的意義

CRUISE転職事業部が持つ営業ノウハウやリソースを得ることにより、当社の完全紹介制の転職支援サービスを深化

「広告に頼らない採用チャネル」を拡張することで、リファラル採用・リファラル型人材紹介の業界スタンダード化を加速

求職者支援の質を一層高め、成約率及び定着率を向上させる

当社の将来の成長を見越した組織人材の強化





2. 期待する当社とのシナジー

CRUISEが持つ関西の求職者ネットワークの活用により、月間相談件数・成約数の拡大を見込む

当社の強みである「6か月以内離職率2%」という実績・強みをさらに磨き、求職者と企業双方の満足度を高める

広告費をかけない求職者獲得モデルの精度を高め、持続可能な採用の仕組みを確立する







代表コメント

株式会社CockPitホールディングス 代表取締役 鯰江 純樹

「広告に頼る採用モデルは限界を迎えています。今回のCRUISE転職事業部の買収は、リファラル採用・リファラル型人材紹介を業界のスタンダードにする一歩です。当社の強みである独自の転職支援の仕組みをさらに磨き込み、候補者と企業の双方にとって“月曜日が楽しみになる”社会を実現してまいります。」

株式会社CRUISE 取締役 中島大地

「CRUISEは“飛躍のきっかけをつくる”という理念のもと転職事業を展開してきました。今回の事業譲渡により、求職者支援の導線はより強固になり、挑戦を後押しする仕組みが一段と拡張されます。CockPitと共に、転職市場に新しい常識を築いていきます。」





■株式会社CockPitホールディングス 会社概要

社名：株式会社CockPitホールディングス https://cockpit-tokyo.com/

会社所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5丁目29-20 クロスオフィス三田6F

電話番号：03-6665-8866

設立年月日 ：令和元年5月1日

資本金：45,000,000円

代表者 ：代表取締役 鯰江純樹

事業内容 ：紹介制転職支援 / セールスHR支援//リファラル採用支援





【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

株式会社CockPit 広報担当 横山愛華

Tel：03-6665-8866／E-mail：cockpit-yokoyama.a@cock-pit.co.jp



