ノルウェー文化の“コーシェリ”から着想、華やかでまろやかなノルディックホワイトエール 冬限定「SPRING VALLEY BREWERY まろみのエール（期間限定）」を新発売
キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」から、冬限定商品として「SPRING VALLEY BREWERY まろみのエール（期間限定）（以下、まろみのエール）」（350ml缶）を12月2日（火）より全国発売します。先行して11月13日（木）より会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」※1で、11月17日（月）より「Tap Marche（タップ・マルシェ）」※2と「スプリングバレーブルワリー東京・京都」で、それぞれ提供を開始します。
※1 お届け開始日
※2 ECサイトでの受注開始日
お客様にとってクラフトビールがより身近な存在となり、ビールの魅力を広げ、人生の楽しみを広げる一助となるため、当社は2025年3月に「SPRING VALLEY」を大規模リブランディングし、「SPRING VALLEY BREWERY」として発売しました。「SPRING VALLEY BREWERY」がもつ、「新しいおいしさ」や「品質へのこだわり」に対して好評をいただき、多くのお客様に手に取っていただいています。
今冬、当ブランド名の由来である「スプリングバレー・ブルワリー」※3の創業者、ウィリアム・コープランドの故郷であるノルウェーの様々な工夫を凝らして、長い冬のおうち時間を楽しむ文化「コーシェリ」から着想した「寒い中でもおだやかで幸せな気持ちになれるクラフトビール」を提案します。ノルウェーで冬に飲まれるオレンジピールやスパイスをあわせたホットワイン「グロッグ」のようにシナモンとコリアンダーの2種類のスパイスを使い、さらに小麦麦芽を使用することで、やわらかな口当たりの華やかでまろやかな味わいを実現しています。
※3 1870年創業のスプリングバレーは「スプリングバレー・ブルワリー」と表記
発売を記念し、本商品の世界観を体験いただけるイベントを各種ご用意しました。
「スプリングバレーブルワリー東京・京都」では11月17日（月）から1月30日（金）まで、「まろみのODEN FAIR」を開催します。ノルウェーの家庭料理「フォーリーコール」を、和風だしのおでんにアレンジした「まろみのエール」に合うロールキャベツを限定発売します。さらに、「スプリングバレーブルワリー東京」では、11月17日（月）から11月24日（月）の8日間限定で、北欧をイメージした店内空間の中でおでんの食べ放題付きコースをお楽しみいただける「まろみのODEN WEEK」を開催します。
※写真はスプリングバレーブルワリー東京 「まろみのODEN WEEK」イメージです。内容は変更になる場合がございます。
代官山 蔦屋書店（店長 湯澤洋介）と「コーシェリ」をテーマにコラボレーションした「蔦夜書店-代官山 蔦屋書店×SPRING VALLEY BREWERY-」を12月13日（土）に開催します。閉店後の代官山 蔦屋書店でランタンが灯る中、「SPRING VALLEY BREWERY」と共に本やお食事を楽しみながら、都内の喧騒を忘れて自分だけの居心地の良い贅沢な時間と空間をお過ごしいただけるイベントです。※4
▼詳細
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001790.000009848.html
※4 イベント内容は変更になる場合がございます
当社は、本商品の発売を通じて、クラフトビールの独自価値である“新しいビールのおいしさ・楽しみ方”を、従来のクラフトビールファンだけでなく、クラフトビールをまだ経験したことのないお客様にも体験をいただくことで、次の時代のビールカルチャーの創造に貢献します。
●中味
シナモンのアクセントが効いた、華やかでまろやかなノルディックホワイトエールです。
●パッケージ
ノルディック柄や雪の結晶をモチーフに、
ノルウェーの冬の夜を感じさせる、ぬくもりとまろやかさを感じるパッケージです。
●おすすめの飲み方
泡をたてすぎず注ぎ、泡にコリアンダー、シナモンの香りをつけます。
冷たく注いで、徐々に温度を上げると味の違いを楽しむことができます。
キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。
‐記‐
1．商品名 「SPRING VALLEY BREWERY まろみのエール（期間限定）」
2．発売日/容量・容器/販売地域 １.2025年12月2日（火）350ml缶/全国
２.2025年11月13日（木）
/1Lペットボトル（キリン ホームタップ）
３.2025年11月17日（月）/3Lペットボトル/全国(Tap Marche)
４.2025年11月17日（月）/15L樽
/スプリングバレーブルワリー直営店
3．価格（税抜き・希望小売価格） １.245円
4．アルコール分 5％
5．純アルコール量 １.14ｇ
6．製造工場 １.キリンビール 滋賀工場（予定）
２.・３.・４.キリンビール 横浜工場（予定）