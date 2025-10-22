間も無く開幕！『NAKED meets 二条城 2025 ―観月―』、京都の人と文化が織りなすコラボレーション企画を発表

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC.、所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎）は、世界遺産・二条城（京都市中京区）にて2025年10月31日(金)～12月7日(日)まで開催する『NAKED meets 二条城 2025 ―観月―』において、京都の人々と文化がつながる地域コラボレーション企画として、京都府立嵯峨野高等学校 京・平安文化論ラボとの「和歌の共演」、老舗茶舗・福寿園との「観月茶」体験、そして一般社団法人京都物産出品協会との「京都の味めぐり」を展開。京都の次世代・伝統・地域がひとつの月のもとに集う、心豊かな“観月の夜”をお届けします。

若き感性と平安の雅が交わる「和歌インタラクティブ」

平安時代の美意識を現代に伝える試みとして、京都府立嵯峨野高等学校 京・平安文化論ラボの生徒たちが「月」や「秋」をテーマにした和歌26首を選定。後水尾天皇ゆかりの歌などを中心に構成され、平安文学研究者・京都先端科学大学 山本淳子教授が監修を担当します。来場者は、光と音に包まれた空間で和歌を鑑賞し、平安の情緒と現代のアートが響き合うひとときを体験できます。

香りと味で“月を聴く”--福寿園とつくる「観月茶（かんげつちゃ）」体験

創業200年以上の老舗茶舗・福寿園とのコラボレーションによる新体験「観月茶」では、平安時代の遊び「月見香（つきみこう）」を現代的にアレンジ。参加者は「新月」「半月」「満月」をイメージした3つの香りから好きな香りを選び、その香りに対応したお茶を味わいます。ドライフルーツやスパイスなどを組み合わせた12種類のブレンドティーが用意され、自分だけの“月のお茶”を完成させる体験が楽しめます。香り・味・視覚を通じて、京都の茶文化と観月の心が交差するひとときを演出します。

地域とともに創る“京都の夜”--京都物産出品協会との連携

二条城・台所前庭エリアでは、京都物産出品協会とのコラボレーションにより、京都各地の味覚を堪能できる物産展を展開。観月茶に合う限定メニューの販売や、収蔵館前との連携導線づくりなどを通じて、来場者が“京都の夜を回遊する”体験を提供します。また、月や紅葉の映像が商品提供時に投影されるなど、食と光の融合による京都らしい演出も見どころです。

＜作品紹介＞

【重要文化財 唐門 観月への誘い】精緻な彫刻が光と呼応し、観月会への扉を開く幻想的な映像体験です。【国宝・二ノ丸御殿 車寄 明月の径】満月を思わせる光に包まれ、観月の導入空間を歩む特別なひとときをお届けします。協賛：THERATIS（セラティス）【国宝・二の丸御殿 大広間前 月待ちの光景】江戸の観月会を映像で再現し、宴の始まりを現代に呼び起こします。【特別名勝 二の丸庭園 ライトアップ】月光と水音、秋虫の声が響き合う、しっとりとした秋夜の風情を感じられます。【内堀 十三夜月華・「水鏡の十三夜」】水面に広がる映像と月のきらめきが交わる幻想的な演出です。【香雲亭ライトアップ】茶室にも使用される香雲亭を橙や金色の光で彩り、水面に映る幽玄の光景を創出します。

【清流園ライトアップ】紅葉と秋の七草をイメージした香りで、五感に響く秋の庭園体験です。【台所前庭 月響の水盤】水盤に触れると和楽器の音色が響き合い、観月の夜に一期一会の調べを奏でます。【台所前庭 月影に出逢うやまとうた】一言したためたあなたの想いを紙に書き、それを読み込むと和歌が生まれます。心を言葉に変え、言葉を和歌へとつなぐインタラクティブな体験です。【重要文化財 本丸御殿 観月能】事前収録した能楽「融」（観世流シテ方 河村晴久氏）の舞をプロジェクションマッピングで再構成し、月を題材とした幽玄の世界を体感できます。（※本丸御殿エリアチケットの購入が必要です。一般チケットのみではご鑑賞いただけません）。

開催概要

NAKED, INC.（ネイキッド）について



1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

