茨城県最大規模のまちおこしフェス「IBARAKI DREAM LAND」、ロックインジャパン、LuckyFesに続き茨城三大フェスに！
茨城県最大規模のまちおこしフェス『IBARAKI DREAM LAND2025』が先日10月18日（土）、19日（日）笠間芸術の森公園にて開催され約2万人の動員を記録。
そんな声優・俳優・アーティストで活躍しているいばらき大使の安達勇人が総合プロデューサーを務める昨年2024年からスタートした新たな茨城県最大規模のまちおこしフェス「IBARAKI DREAM LAND」が快進撃を続けている。昨年10月初開催され初年度総来場者数1万5千人、今年2025年6月にはひたちなか市阿字ヶ浦海岸で開催されたIBARAKI DREAM LAND~sea~では2万人越えを動員、先日10月18日（土）、19日（日）開催された笠間では約2万人動員を記録し、連日Xのトレンドやニュースに上がるなど話題となっている。
入場料は中学生まで無料、高校生以上500円と誰でも気軽に遊びに来れる。
会場には子供達からファミリー、お年寄りまで沢山の世代で賑わっている。
「常識を覆すまちおこし」をモットーに会場には世代問わず楽しめる夢が散りばめられ非現実空間が広がっている。
通常の音楽フェスとは異なり、ジャンルを超えた人気の声優、俳優、アーティスト、いばらき大使をはじめ、地元茨城県内のキッズダンスやミュージカルスクールなどが登場するエンタメステージ、厳選された美味しいキッチンカーや飲食テントなどが集結するフードエリア、ビアガーデンエリア、本場台湾の味を楽しめる台湾エリア、クラフトエリア、子供達が遊園地のように楽しめる、気球、メリーゴーランド、ふわふわドーム、動物園、さらに無料で来場者も出店者も利用できるJAPAN SAUNA FESチームによる本場テントサウナエリア、自由に芝生で家族などでもくつろげるレジャーシートやテントエリアなどが会場に広がっている。
今年は高校生達によるハロウィン企画も同時開催。
さらに会場内ではマジシャン塚原ゆうき率いる大道芸パフォーマー達が来場者を飽きさせないパフォーマンスを披露してどこか大道芸フェスのような楽しみ方もある。
驚くことに第一線で活躍している出演者もライブやトークショー終了後、動物を散歩したり、園内で遊んだり、公式グッズPRブースにて普段では考えられないお客様との距離感で公式グッズを販売するなどドリームランドでしか味わえない夢が会場内に広がっている。さらに驚きはこのフェスの運営費は、入場料500円、キッズランドの売り上げ、企業個人協賛金、ビアガーデン売り上げ、出店料のみで運営している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332366&id=bodyimage1】
いばらき大使実行委員会にはテレビやバラエティを中心に活躍しているタレントでいばらき大使の鈴木奈々、元宝塚スターで現在は声優やアーティストとして活躍しているいばらき大使の七海ひろき、同じくいばらき大使の安達勇人が勢揃いしいばらき大使三組が揃うという話題沸騰のステージが開催された。
「NGな質問はない」と豪語し、鈴木の持ち前の明るいキャラと七海のキラキラ感、安達の素のキャラの相性がマッチして会場は爆笑の渦に。プレイベートなトークを始めお客様からの質問コーナーなども開催された。「いばらき大使会を近々開催しよう！」と都内の焼肉屋の名前を鈴木は連呼し、全員初対面にも関わらず仲の良さを滲み出した。
来年はまた皆でいばらき大使を集めてこのコーナーやろうと約束した。
そんな声優・俳優・アーティストで活躍しているいばらき大使の安達勇人が総合プロデューサーを務める昨年2024年からスタートした新たな茨城県最大規模のまちおこしフェス「IBARAKI DREAM LAND」が快進撃を続けている。昨年10月初開催され初年度総来場者数1万5千人、今年2025年6月にはひたちなか市阿字ヶ浦海岸で開催されたIBARAKI DREAM LAND~sea~では2万人越えを動員、先日10月18日（土）、19日（日）開催された笠間では約2万人動員を記録し、連日Xのトレンドやニュースに上がるなど話題となっている。
入場料は中学生まで無料、高校生以上500円と誰でも気軽に遊びに来れる。
会場には子供達からファミリー、お年寄りまで沢山の世代で賑わっている。
「常識を覆すまちおこし」をモットーに会場には世代問わず楽しめる夢が散りばめられ非現実空間が広がっている。
通常の音楽フェスとは異なり、ジャンルを超えた人気の声優、俳優、アーティスト、いばらき大使をはじめ、地元茨城県内のキッズダンスやミュージカルスクールなどが登場するエンタメステージ、厳選された美味しいキッチンカーや飲食テントなどが集結するフードエリア、ビアガーデンエリア、本場台湾の味を楽しめる台湾エリア、クラフトエリア、子供達が遊園地のように楽しめる、気球、メリーゴーランド、ふわふわドーム、動物園、さらに無料で来場者も出店者も利用できるJAPAN SAUNA FESチームによる本場テントサウナエリア、自由に芝生で家族などでもくつろげるレジャーシートやテントエリアなどが会場に広がっている。
今年は高校生達によるハロウィン企画も同時開催。
さらに会場内ではマジシャン塚原ゆうき率いる大道芸パフォーマー達が来場者を飽きさせないパフォーマンスを披露してどこか大道芸フェスのような楽しみ方もある。
驚くことに第一線で活躍している出演者もライブやトークショー終了後、動物を散歩したり、園内で遊んだり、公式グッズPRブースにて普段では考えられないお客様との距離感で公式グッズを販売するなどドリームランドでしか味わえない夢が会場内に広がっている。さらに驚きはこのフェスの運営費は、入場料500円、キッズランドの売り上げ、企業個人協賛金、ビアガーデン売り上げ、出店料のみで運営している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332366&id=bodyimage1】
いばらき大使実行委員会にはテレビやバラエティを中心に活躍しているタレントでいばらき大使の鈴木奈々、元宝塚スターで現在は声優やアーティストとして活躍しているいばらき大使の七海ひろき、同じくいばらき大使の安達勇人が勢揃いしいばらき大使三組が揃うという話題沸騰のステージが開催された。
「NGな質問はない」と豪語し、鈴木の持ち前の明るいキャラと七海のキラキラ感、安達の素のキャラの相性がマッチして会場は爆笑の渦に。プレイベートなトークを始めお客様からの質問コーナーなども開催された。「いばらき大使会を近々開催しよう！」と都内の焼肉屋の名前を鈴木は連呼し、全員初対面にも関わらず仲の良さを滲み出した。
来年はまた皆でいばらき大使を集めてこのコーナーやろうと約束した。