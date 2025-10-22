Wiz¡¢ËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¡ÊHTO¡Ë¤Î»¿½õ²ñ°÷¡ÊºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¡Ë¤Ë»²²è
³ô¼°²ñ¼ÒWiz¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ºê ½Ó¡¢°Ê²¼¡ÖWiz¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¡ÊHTO¡Ë¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ä´Ñ¸÷¶È³¦¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Wiz¤ÏºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É²ñ°÷¡×¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
Wiz¤Ï¡ÖIT¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¶¨¶È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡´Ø¡ÊHTO¡Ë¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¡ÊHTO¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¡ÊHTO¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Í£°ì¤Î¹°èÏ¢·ÈDMO¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ³°¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Destination Management Organization¡Ê´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤êË¡¿Í¡Ë
¡ÚÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¡ÊHTO¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2008Ç¯4·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ3¾òÀ¾7ÃúÌÜ1ÈÖ1 ÎÐ±ñ¥Ó¥ë1F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡§https://www.visit-hokkaido.jp/index.html
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Wiz¤ÏËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¡ÊHTO¡Ë¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¿©¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢½÷À¤¬µ±¤¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤¬³èÀ²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー³èÆ°¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤È´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWiz¡Ê¥ï¥¤¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒWiz¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëIT¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£DX¥»¥ì¥¯¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖWiz cloud¡Ê¥ï¥¤¥º ¥¯¥é¥¦¥É¡Ë(https://012cloud.jp/)¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÈÎÇäÌÖ¡×¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö¾¦ÉÊ·²¡×¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWiz
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ2-25-15 South¿·ÂçÄÍ¥Ó¥ë12F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§»³ºê ½Ó
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§DX»Ù±ç»ö¶È¡¢GX»Ù±ç»ö¶È¡¢BPO»ö¶È¡¢ÃÏ°è»Ù±ç»ö¶È
HP ¡§https://012grp.co.jp/