Nintendo SwitchTM 2用ソフト『ギア・クラブ アンリミテッド３』 発売延期のお知らせ
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、Nintendo SwitchTM 2用ソフト『ギア・クラブ アンリミテッド３』の発売日を、2026年2月19日（木）に延期することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332318&id=bodyimage1】
発売延期のお詫びとお知らせ
2025年12月18日（木）に発売を予定しておりましたNintendo SwitchTM 2用ソフト『ギア・クラブ アンリミテッド３』につきまして、さらなるクオリティアップのため、発売日を2026年2月19日（木）に延期することといたしました。
本作の発売をお待ちいただいておりますお客様を始め、ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【変更前発売日】 2025年12月 18日（木）
↓
【変更後発売日】 2026年2月19日（木）
【商品概要】
タイトル：ギア・クラブ アンリミテッド３
発売日：2026年2月19日
価格：税込6,800円（パッケージ版およびダウンロード版）
対応機種：Nintendo SwitchTM 2（パッケージ版およびダウンロード版）
ジャンル：リアル系レーシングゲーム
プレイ人数: オフライン1 - 2人
対応言語: 日本語、英語、韓国語、中国語（簡体）
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/gcu3/
発売元：株式会社3goo
コピーライト：（C）2025 published by Nacon S.A. and developed by Eden Games. All right reserved. “Gear Club” is a registered trademark of Eden Games. All rights reserved. The manufacturers, cars, names, brand and associated imagery featured in the game are trademarks and/or copyrighted material of their respective owners. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。（C）3goo K.K. all rights reserved.
NACON について
NACON は、ビデオゲーム市場における強力なシナジーによるノウハウの最適化を目的として、2019 年に設立された BIGBEN グループの会社です。11 の開発スタジオ、AA ビデオゲームの出版、プレミアムゲームデバイスの設計と流通を一手に担い、NACONは20年にわたる専門知識でプレイヤーのサービスにフォーカスします。
https://corporate.nacongaming.com/
About Eden Games
Eden Games is a video game development studio based in Lyon, France, renowned for its expertise in creating realistic and immersive racing games. Founded in 1998, the studio gained recognition with iconic titles such as V-Rally, Test Drive Unlimited, and more recently Gear.Club. With extensive experience in driving simulation, Eden Games blends passion, technological innovation, and high graphic standards to deliver premium gaming experiences on consoles, PC, and mobile platforms.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332318&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332318&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社3goo
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332318&id=bodyimage1】
発売延期のお詫びとお知らせ
2025年12月18日（木）に発売を予定しておりましたNintendo SwitchTM 2用ソフト『ギア・クラブ アンリミテッド３』につきまして、さらなるクオリティアップのため、発売日を2026年2月19日（木）に延期することといたしました。
本作の発売をお待ちいただいておりますお客様を始め、ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【変更前発売日】 2025年12月 18日（木）
↓
【変更後発売日】 2026年2月19日（木）
【商品概要】
タイトル：ギア・クラブ アンリミテッド３
発売日：2026年2月19日
価格：税込6,800円（パッケージ版およびダウンロード版）
対応機種：Nintendo SwitchTM 2（パッケージ版およびダウンロード版）
ジャンル：リアル系レーシングゲーム
プレイ人数: オフライン1 - 2人
対応言語: 日本語、英語、韓国語、中国語（簡体）
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/gcu3/
発売元：株式会社3goo
コピーライト：（C）2025 published by Nacon S.A. and developed by Eden Games. All right reserved. “Gear Club” is a registered trademark of Eden Games. All rights reserved. The manufacturers, cars, names, brand and associated imagery featured in the game are trademarks and/or copyrighted material of their respective owners. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。（C）3goo K.K. all rights reserved.
NACON について
NACON は、ビデオゲーム市場における強力なシナジーによるノウハウの最適化を目的として、2019 年に設立された BIGBEN グループの会社です。11 の開発スタジオ、AA ビデオゲームの出版、プレミアムゲームデバイスの設計と流通を一手に担い、NACONは20年にわたる専門知識でプレイヤーのサービスにフォーカスします。
https://corporate.nacongaming.com/
About Eden Games
Eden Games is a video game development studio based in Lyon, France, renowned for its expertise in creating realistic and immersive racing games. Founded in 1998, the studio gained recognition with iconic titles such as V-Rally, Test Drive Unlimited, and more recently Gear.Club. With extensive experience in driving simulation, Eden Games blends passion, technological innovation, and high graphic standards to deliver premium gaming experiences on consoles, PC, and mobile platforms.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332318&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332318&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社3goo
プレスリリース詳細へ