世界のCAR T細胞療法市場：2031年までに59億米ドルへ拡大、年平均成長率13.5％で急成長
CAR T細胞療法（Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy）は、近年のバイオ医薬品分野における最も革新的な治療法の一つとして注目を集めています。これは患者自身のT細胞を採取し、遺伝子工学的に改変してがん細胞を標的化する治療法であり、従来の化学療法や放射線療法では対応が難しい難治性がんに対しても高い有効性を示しています。世界のCAR T細胞療法市場は、2022年の19億米ドルから2031年には59億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.5％という急速な拡大が見込まれています。この成長は、がん免疫療法の進化とともに、個別化医療の需要が世界的に高まっていることに起因しています。
市場拡大を支える主要な成長要因
CAR T細胞療法市場の成長を牽引している主な要因の一つは、血液がん患者数の増加と、治療抵抗性を示す患者層の存在です。急性リンパ芽球性白血病（ALL）や非ホジキンリンパ腫（NHL）など、従来の治療では再発や治療抵抗性を示すケースに対して、CAR-T療法が新たな希望をもたらしています。また、米国FDAや欧州EMAをはじめとする規制当局による承認件数の増加が、市場の信頼性と普及をさらに後押ししています。さらに、バイオテクノロジー企業や製薬大手による研究投資の拡大、大学や医療機関との共同研究プロジェクトの進展も、技術革新と臨床応用の拡大に寄与しています。
進化する技術革新と次世代CAR-T細胞の開発
CAR T細胞療法は、初期の製品群から次世代型へと進化を遂げつつあります。第1世代では限られた抗原を標的としていましたが、第2世代以降ではコストミュレーション領域の改良により、T細胞の持続性や効果が向上しました。現在では、二重特異性CAR（BiCAR）や自己免疫抑制環境を克服するための装置型CARなど、さらに高度な技術が開発されています。また、固形がんへの応用に向けた研究も加速しており、これまで血液がんに限定されていた適応範囲が拡大しつつあります。自動化・スケールアップ技術の導入や製造プロセスの標準化により、コスト削減と治療アクセスの改善も進んでいます。
高コストと製造課題が残る主要な市場制約
一方で、CAR T細胞療法にはいくつかの課題も存在します。特に、製造コストの高さと複雑な生産工程が市場拡大の妨げとなっています。患者ごとにT細胞を採取・改変する「オーダーメイド型」治療であるため、製造時間が長く、供給の柔軟性にも限界があります。さらに、サイトカイン放出症候群（CRS）や神経毒性などの副作用が依然として懸念されており、安全性を確保するための新たな管理プロトコルの確立が求められています。各国の医療保険制度における償還問題や価格設定の課題も、治療の普及を抑制する要因となっています。
地域別市場動向：北米が主導する中、アジア太平洋が急成長
地域別に見ると、北米市場が世界のCAR T細胞療法市場をリードしています。米国は先進的な医療インフラと高い医療支出、さらに強固な臨床研究ネットワークを背景に、CAR-T治療の臨床試験数および承認件数で世界を牽引しています。欧州では英国、ドイツ、フランスが中心となり、規制機関のサポートと研究資金の充実により安定した成長を示しています。一方、アジア太平洋地域（APAC）では、中国、日本、韓国が積極的にCAR-T技術を導入しており、特に中国では地場企業による治験件数が急増しています。政府支援プログラムや医療バイオ産業への投資強化により、APAC市場は今後最も急速な成長が期待されています。
