美容室ホームページ制作サービス「ミテカウ」が集客サービスを大幅強化！ヘアログ有料プラン（月額＼5,500分）を無料でセット提供 ～初期費用半額キャンペーン実施中（11/28まで）～
美容室専門のホームページ制作サービス「ミテカウ」（https://mitecow.com/）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2025年10月より、美容室の集客をより効果的にサポートするため、美容室ポータルサイト「ヘアログ」の有料プラン（月額\5,500分）をずっと無料で利用できるよう、サービス内容を拡充しました。
これにより、ホームページ制作から集客のサポートまでを月額\11,000でご利用いただけるようになります。さらに、サービス提供開始を記念して、初期制作費が半額になるキャンペーンを11月28日まで実施しています。
■リリースの背景
美容業界では年々競争が激化し、技術や接客力だけでなく「オンラインでの集客力」がサロン経営の鍵となっています。
一方で、ホームページを制作しただけでは新規顧客の獲得やリピーターの維持が難しく、効果的な集客支援までカバーできる制作会社は限られています。
ミテカウはこれまで約15年間にわたり美容室に特化したホームページ制作・運営サービスを提供し、デザイン性と集客力の両立を追求してきました。
今回のサービス強化では、そんな課題を解決するために「美容室の口コミサイト『ヘアログ』の有料集客プラン（月額\5,500分）」を無料でセット提供し、ホームページ制作から集客・予約獲得までをワンストップで支援する内容となっています。
■主な特長
1. 「ヘアログ」有料プラン（月額\5,500分）が無料で付帯
全国の美容室を口コミやランキングから探せる美容室ポータルサイト「ヘアログ」の有料プランが、無料でご利用可能になります。注目順での上位表示、PR枠掲載、Googleマップの高評価口コミを効率的に増やすMEOツール、広告非表示機能など、店舗の露出と信頼度を高める多彩な機能で集客力を強化します。
2. 「スカウト機能」でモデル・一般顧客との接点を拡大
美容師とユーザーをつなぐマッチング機能「スカウトバイヘアログ」をご利用いただけます。性別・髪の長さ・エリアなどの条件で理想のユーザーを検索し、直接スカウトを送信可能。従来の「路上スカウト」に代わり、オンライン上で効率的にモデル探しや一般顧客へのアプローチが行えます。
3. 「ホームページ制作×集客」を一体化
ミテカウでは、月額\11,000でHP制作＋集客をトータルサポート。デザイン性と集客効果を両立したオリジナルデザインのホームページを制作いたします。内部SEOやMEO対策を標準実装し、ヘアログとの連携で検索・口コミ・予約・ブランディングを一気通貫で支援します。
▼美容室専門のホームページ制作「ミテカウ」▼
https://mitecow.com/
■初期制作費50％OFFキャンペーンを実施中（11/28まで）
2025年11月28日（金）17:00 までにお申し込みいただいた方を対象に、初期制作費（33,000円）を半額の16,500円でご提供いたします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室専門のホームページ制作[ミテカウ]（ https://mitecow.com/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
プレスリリース詳細へ