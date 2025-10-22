秋田生鮮市場保戸野店【2025年大創業祭】開催！
JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則 ）は秋田生鮮市場保戸野店（秋田県秋田市）において、10月24日（金）～26日（日）の期間「2025年秋田生鮮市場保戸野店大創業祭」を開催します。お得な商品の販売や毎年恒例のガラポン抽選会、秋田・東北で人気のご当地品の限定販売など、楽しいイベントが盛りだくさんです！開店以来25年の感謝を込めて大奉仕！皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
- 概要
２.主な販売商品とイベント内容
（１）主な販売商品
令和六年度産あきたこまち特売会
5kg袋 本体価格2,999円（税込3,238円）
新米が高値となっている今！令和六年度産のお米を特別価格でご提供！
■販売日：10月24日（金）～26日（日）
■販売時間：9:30～（※25日は9:00～販売）
■各日限定：200袋 ※なくなり次第終了！
【秋田県産】たまごの特売
Lサイズ10個入り1パック
本体価格168円（税込181円）
■販売日：10月24日（金）～26日（日）
■販売時間：
・午前の部 9:30～（※25日は9:00～）
限定100パック
・午後の部 15:00～ 限定100パック
（※24日（金）は17:00～）
※たまご以外の商品を1,000円以上お買い上げの方対象
※1世帯1パック限り／各日なくなり次第終了
青森八戸名物【しんぼり】チョコQ助の販売
24日（金）26日（日）午前9時30分～
25日（土）午前9時～
爆発的大人気！有名なTVでも多く紹介されている【民芸菓処しんぼり】のチョコQ助を限定販売します。新感覚の南部煎餅！やみつきになること間違いなし！
※数量限定、なくなり次第終了！
【さいちのおはぎ】を限定販売
25日（土）午後1時頃～
仙台秋保名物さいちのおはぎを
450個限定にて販売します。
何度もTVで紹介された人気の商品です！
当日はあんこ350個、きなこ50個、ごま50個の販売となります。
お一人さま3パックまで。
※数量限定、なくなり次第終了！
盛岡名物【福田パン】の販売
25日（土）午前9時～
大人気！盛岡のソウルフード【福田パン】を
500個限定にて販売します。
この度は「あんバター・珈琲＆チーズ風味・マイルドチョコサンド・ミルククリームサンド・クッキー＆バニラ・黒豆きなこクリーム・ピーナツバター入りサンド」の人気商品7種類をご用意しております。※なくなり次第終了！
9時30分頃、到着次第販売となります。
※25日（土）当日は道路事情により遅れる場合がありますので、ご了承ください。
お楽しみ袋の限定販売
26日（日）午前9時30分～
2025年初売りにて販売しお客さまよりご好評いただいた福袋を【お楽しみ袋】として販売します。本体3,000円 3,240円（税込）
30個限定
（5,000円相当の商品が入っています）。
早い者勝ち！なくなり次第終了！
（２）イベント内容
ガラポン抽選会を開催
24日（金）26（日）午前9時30分～
25日（土）午前9時～
各日約345個！当日のお買上げ1,500円（税込）毎に1回抽選！最大5回まで！
※準備数量なくなり次第終了とさせていただきます。
A賞 シャインマスカット＜各日＞5本
B賞 銀鮭切身 ＜各日＞20本
C賞 若鶏もも肉味付け ＜各日＞40本
D賞 和牛メンチカツ ＜各日＞40本
E賞 【当店利用】8％割引券＜各日＞240本
東北うまいもの市を開催
24日（金）～26日（日）
東北各地の【名物お土産品】が生鮮市場に大集合！！
著名な商品を多数取り揃え限定販売いたします。
※数量限定！各商品なくなり次第終了！
餃子計画の【やみつき餃子】試食会
24日（金）午前10時～
午前10時頃より店内奥の冷凍ケース前にて、
餃子計画のやみつき餃子を試食販売いたします。
ぜひ、この機会に餃子計画さまのこだわり冷凍餃子を
お召し上がりください。※準備数量なくなり次第終了！
子供縁日（駄菓子の販売）の開催
25日（土）～26日（日）
子供が大好きな駄菓子やくじ引きなどを
店頭販売します。また、昔懐かしい駄菓子もいっぱい！
大人も楽しめる縁日です ！！
生鮮市場【土曜の朝市】開催
25日（土）午前9時～正午
大創業祭期間中も毎週土曜日恒例【生鮮朝市】を開催します。
新鮮な食材が超特価で目白押し！！
どなたさまもレジにて5％割引き
26日（日）午前9時30分～
毎週水曜日恒例の【5％割引き】を大創業祭にて実施します。
※24日（金）、25日（土）は対象外。
※限定商品など一部除外商品があります。
あら汁のふるまい 先着150名さま限定
26日（日）午前9時30分頃～
お客さまへ日頃からの感謝を込めまして、先着150名さまに
【あら汁】をふるまいいたします。
※店頭入口脇の特設ブースにてご提供します。
※なくなり次第終了！
※他各日も【花善】の鶏めし弁当各種販売やキッチンカーの出張販売など、イベント目白押しです。
※写真・イラストは全てイメージです。
※上記、限定販売商品は全てなくなり次第終了となります。
［秋田生鮮市場保戸野店公式SNSアカウント］
秋田生鮮市場保戸野店インスタグラム :
https://www.instagram.com/seisenichibahodono_2023/?hl=ja
【秋田生鮮市場保戸野店「2025年大創業祭」に関してのお問い合わせはこちら】
JR東日本東北総合サービス株式会社 秋田営業支店
営業部 企画推進ユニット 秋田生鮮市場保戸野店在勤 担当：佐藤
TEL:018-896-7055 FAX:018-896-7056（対応時間 平日8:30～17:10）
メールアドレス：kouta-s@livit.jregroup.ne.jp
JR東日本東北総合サービス株式会社
所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01
代表取締役社長：弭間 俊則
事業内容：
（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営
（２）駅ビルの開発及び管理運営
（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託
（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営
（５）広告業、広告代理店業及び印刷業
（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営
（７）駐車場の経営
（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/
東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)
