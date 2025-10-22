秋田生鮮市場保戸野店【2025年大創業祭】開催！

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則 ）は秋田生鮮市場保戸野店（秋田県秋田市）において、10月24日（金）～26日（日）の期間「2025年秋田生鮮市場保戸野店大創業祭」を開催します。お得な商品の販売や毎年恒例のガラポン抽選会、秋田・東北で人気のご当地品の限定販売など、楽しいイベントが盛りだくさんです！開店以来25年の感謝を込めて大奉仕！皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

- 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/172_1_f43fcc9331c95217694f6c7d710153f2.jpg?v=202510221058 ]

２.主な販売商品とイベント内容

（１）主な販売商品

令和六年度産あきたこまち特売会

5kg袋 本体価格2,999円（税込3,238円）

新米が高値となっている今！令和六年度産のお米を特別価格でご提供！

■販売日：10月24日（金）～26日（日）

■販売時間：9:30～（※25日は9:00～販売）

■各日限定：200袋 ※なくなり次第終了！

【秋田県産】たまごの特売

Lサイズ10個入り1パック

本体価格168円（税込181円）

■販売日：10月24日（金）～26日（日）

■販売時間：

・午前の部 9:30～（※25日は9:00～）

限定100パック

・午後の部 15:00～ 限定100パック

（※24日（金）は17:00～）

※たまご以外の商品を1,000円以上お買い上げの方対象

※1世帯1パック限り／各日なくなり次第終了

青森八戸名物【しんぼり】チョコQ助の販売

24日（金）26日（日）午前9時30分～

25日（土）午前9時～

爆発的大人気！有名なTVでも多く紹介されている【民芸菓処しんぼり】のチョコQ助を限定販売します。新感覚の南部煎餅！やみつきになること間違いなし！

※数量限定、なくなり次第終了！

【さいちのおはぎ】を限定販売

25日（土）午後1時頃～

仙台秋保名物さいちのおはぎを

450個限定にて販売します。

何度もTVで紹介された人気の商品です！

当日はあんこ350個、きなこ50個、ごま50個の販売となります。

お一人さま3パックまで。

※数量限定、なくなり次第終了！

盛岡名物【福田パン】の販売

25日（土）午前9時～

大人気！盛岡のソウルフード【福田パン】を

500個限定にて販売します。

この度は「あんバター・珈琲＆チーズ風味・マイルドチョコサンド・ミルククリームサンド・クッキー＆バニラ・黒豆きなこクリーム・ピーナツバター入りサンド」の人気商品7種類をご用意しております。※なくなり次第終了！

9時30分頃、到着次第販売となります。

※25日（土）当日は道路事情により遅れる場合がありますので、ご了承ください。

お楽しみ袋の限定販売

26日（日）午前9時30分～

2025年初売りにて販売しお客さまよりご好評いただいた福袋を【お楽しみ袋】として販売します。本体3,000円 3,240円（税込）

30個限定

（5,000円相当の商品が入っています）。

早い者勝ち！なくなり次第終了！

（２）イベント内容

ガラポン抽選会を開催

24日（金）26（日）午前9時30分～

25日（土）午前9時～

各日約345個！当日のお買上げ1,500円（税込）毎に1回抽選！最大5回まで！

※準備数量なくなり次第終了とさせていただきます。

A賞 シャインマスカット＜各日＞5本

B賞 銀鮭切身 ＜各日＞20本

C賞 若鶏もも肉味付け ＜各日＞40本

D賞 和牛メンチカツ ＜各日＞40本

E賞 【当店利用】8％割引券＜各日＞240本

東北うまいもの市を開催

24日（金）～26日（日）

東北各地の【名物お土産品】が生鮮市場に大集合！！

著名な商品を多数取り揃え限定販売いたします。

※数量限定！各商品なくなり次第終了！

餃子計画の【やみつき餃子】試食会

24日（金）午前10時～

午前10時頃より店内奥の冷凍ケース前にて、

餃子計画のやみつき餃子を試食販売いたします。

ぜひ、この機会に餃子計画さまのこだわり冷凍餃子を

お召し上がりください。※準備数量なくなり次第終了！

子供縁日（駄菓子の販売）の開催

25日（土）～26日（日）

子供が大好きな駄菓子やくじ引きなどを

店頭販売します。また、昔懐かしい駄菓子もいっぱい！

大人も楽しめる縁日です ！！

生鮮市場【土曜の朝市】開催

25日（土）午前9時～正午

大創業祭期間中も毎週土曜日恒例【生鮮朝市】を開催します。

新鮮な食材が超特価で目白押し！！

どなたさまもレジにて5％割引き

26日（日）午前9時30分～

毎週水曜日恒例の【5％割引き】を大創業祭にて実施します。

※24日（金）、25日（土）は対象外。

※限定商品など一部除外商品があります。

あら汁のふるまい 先着150名さま限定

26日（日）午前9時30分頃～

お客さまへ日頃からの感謝を込めまして、先着150名さまに

【あら汁】をふるまいいたします。

※店頭入口脇の特設ブースにてご提供します。

※なくなり次第終了！

※他各日も【花善】の鶏めし弁当各種販売やキッチンカーの出張販売など、イベント目白押しです。

［秋田生鮮市場保戸野店公式SNSアカウント］

秋田生鮮市場保戸野店インスタグラム :https://www.instagram.com/seisenichibahodono_2023/?hl=ja

【秋田生鮮市場保戸野店「2025年大創業祭」に関してのお問い合わせはこちら】

JR東日本東北総合サービス株式会社 秋田営業支店

営業部 企画推進ユニット 秋田生鮮市場保戸野店在勤 担当：佐藤

TEL:018-896-7055 FAX:018-896-7056（対応時間 平日8:30～17:10）

メールアドレス：kouta-s@livit.jregroup.ne.jp

