秋田生鮮市場保戸野店【2025年大創業祭】開催！

写真拡大 (全15枚)

JR東日本東北総合サービス株式会社


JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間　俊則 ）は秋田生鮮市場保戸野店（秋田県秋田市）において、10月24日（金）～26日（日）の期間「2025年秋田生鮮市場保戸野店大創業祭」を開催します。お得な商品の販売や毎年恒例のガラポン抽選会、秋田・東北で人気のご当地品の限定販売など、楽しいイベントが盛りだくさんです！開店以来25年の感謝を込めて大奉仕！皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



- 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/172_1_f43fcc9331c95217694f6c7d710153f2.jpg?v=202510221058 ]

２.主な販売商品とイベント内容



（１）主な販売商品



令和六年度産あきたこまち特売会

5kg袋　本体価格2,999円（税込3,238円）



新米が高値となっている今！令和六年度産のお米を特別価格でご提供！



■販売日：10月24日（金）～26日（日）


■販売時間：9:30～（※25日は9:00～販売）


■各日限定：200袋　※なくなり次第終了！







【秋田県産】たまごの特売

Lサイズ10個入り1パック


本体価格168円（税込181円）


■販売日：10月24日（金）～26日（日）


■販売時間：


・午前の部 9:30～（※25日は9:00～）


限定100パック


・午後の部 15:00～ 限定100パック


（※24日（金）は17:00～）


※たまご以外の商品を1,000円以上お買い上げの方対象


※1世帯1パック限り／各日なくなり次第終了







青森八戸名物【しんぼり】チョコQ助の販売

24日（金）26日（日）午前9時30分～


25日（土）午前9時～



爆発的大人気！有名なTVでも多く紹介されている【民芸菓処しんぼり】のチョコQ助を限定販売します。新感覚の南部煎餅！やみつきになること間違いなし！


※数量限定、なくなり次第終了！






【さいちのおはぎ】を限定販売

25日（土）午後1時頃～


仙台秋保名物さいちのおはぎを


450個限定にて販売します。


何度もTVで紹介された人気の商品です！


当日はあんこ350個、きなこ50個、ごま50個の販売となります。


お一人さま3パックまで。


※数量限定、なくなり次第終了！






盛岡名物【福田パン】の販売

25日（土）午前9時～


大人気！盛岡のソウルフード【福田パン】を


500個限定にて販売します。


この度は「あんバター・珈琲＆チーズ風味・マイルドチョコサンド・ミルククリームサンド・クッキー＆バニラ・黒豆きなこクリーム・ピーナツバター入りサンド」の人気商品7種類をご用意しております。※なくなり次第終了！


9時30分頃、到着次第販売となります。


※25日（土）当日は道路事情により遅れる場合がありますので、ご了承ください。






お楽しみ袋の限定販売


26日（日）午前9時30分～


2025年初売りにて販売しお客さまよりご好評いただいた福袋を【お楽しみ袋】として販売します。本体3,000円　3,240円（税込）


30個限定


（5,000円相当の商品が入っています）。


早い者勝ち！なくなり次第終了！





（２）イベント内容



ガラポン抽選会を開催

24日（金）26（日）午前9時30分～　


25日（土）午前9時～


各日約345個！当日のお買上げ1,500円（税込）毎に1回抽選！最大5回まで！


※準備数量なくなり次第終了とさせていただきます。


A賞　シャインマスカット＜各日＞5本


B賞　銀鮭切身　＜各日＞20本


C賞　若鶏もも肉味付け　＜各日＞40本


D賞　和牛メンチカツ　＜各日＞40本


E賞　【当店利用】8％割引券＜各日＞240本






東北うまいもの市を開催

24日（金）～26日（日）


東北各地の【名物お土産品】が生鮮市場に大集合！！


著名な商品を多数取り揃え限定販売いたします。


※数量限定！各商品なくなり次第終了！






餃子計画の【やみつき餃子】試食会

24日（金）午前10時～


午前10時頃より店内奥の冷凍ケース前にて、


餃子計画のやみつき餃子を試食販売いたします。


ぜひ、この機会に餃子計画さまのこだわり冷凍餃子を


お召し上がりください。※準備数量なくなり次第終了！






子供縁日（駄菓子の販売）の開催

25日（土）～26日（日）


子供が大好きな駄菓子やくじ引きなどを


店頭販売します。また、昔懐かしい駄菓子もいっぱい！


大人も楽しめる縁日です ！！






生鮮市場【土曜の朝市】開催


25日（土）午前9時～正午


大創業祭期間中も毎週土曜日恒例【生鮮朝市】を開催します。


新鮮な食材が超特価で目白押し！！







どなたさまもレジにて5％割引き


26日（日）午前9時30分～


毎週水曜日恒例の【5％割引き】を大創業祭にて実施します。



※24日（金）、25日（土）は対象外。


※限定商品など一部除外商品があります。






あら汁のふるまい　先着150名さま限定


26日（日）午前9時30分頃～


お客さまへ日頃からの感謝を込めまして、先着150名さまに


【あら汁】をふるまいいたします。


※店頭入口脇の特設ブースにてご提供します。


※なくなり次第終了！





※他各日も【花善】の鶏めし弁当各種販売やキッチンカーの出張販売など、イベント目白押しです。


※写真・イラストは全てイメージです。


※上記、限定販売商品は全てなくなり次第終了となります。


［秋田生鮮市場保戸野店公式SNSアカウント］


秋田生鮮市場保戸野店インスタグラム :
https://www.instagram.com/seisenichibahodono_2023/?hl=ja

【秋田生鮮市場保戸野店「2025年大創業祭」に関してのお問い合わせはこちら】


　


JR東日本東北総合サービス株式会社　秋田営業支店


　


営業部　企画推進ユニット　秋田生鮮市場保戸野店在勤　　担当：佐藤


　


TEL:018-896-7055 　FAX:018-896-7056（対応時間　平日8:30～17:10）


メールアドレス：kouta-s@livit.jregroup.ne.jp



JR東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01

代表取締役社長：弭間　俊則

事業内容：
（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営
（２）駅ビルの開発及び管理運営
（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託
（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営
（５）広告業、広告代理店業及び印刷業
（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営
（７）駐車場の経営
（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理

HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/

東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)

※写真・イラストは全てイメージです