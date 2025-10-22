100年長持ちする腎臓をつくる「歩き方」があった！国際的に活躍する医師が考案した腎臓ケアの方法を、図やイラストとともに解説

100年長持ちする腎臓をつくる「歩き方」があった！

腎臓は、背中側の腰の少し上にある、こぶしほどの大きさの臓器で、血液を浄化するはたらきを担っています。腎臓は、一度その機能が大きく損なわれてしまうと、今の医学ではもとに戻すことができません。腎臓の機能低下により老廃物や毒素を体外に排出できなくなると、命にもかかわります。

体の老廃物を浄化する腎臓の糸球体は、毛細血管のかたまりといわれています。この毛細血管の血流をよくする「腎トレ」ウォーキングで、腎臓を元気に若々しく保つことができるのです。

本書は、国際的に活躍する医師が考案した腎臓ケアの方法を、図やイラストとともにわかりやすく解説した一冊です。

根来 秀行（ねごろ ひでゆき）

医師、医学博士。ハーバード大学医学部客員教授、ソルボンヌ大学医学部客員教授、奈良県立医科大学医学部客員教授、信州大学特任教授、東京大学客員上級研究員、高野山大学客員教授・評議員、事業構想大学院大学教授。専門は内科学、腎臓病学、抗加齢医学、睡眠医学など多岐にわたり、最先端の臨床、研究、医学教育の分野で国際的に活躍中。2012年に急性腎不全の仕組みの一部を解明し、『PNAS(米国科学アカデミー紀要)』に発表。NHKなどのテレビ、新聞各紙をはじめ、メディアでトップニュースとして報道される。

イラストでよくわかる!「腎トレ」ウォーキング

著者：根来秀行

発売日：2025年10月22日

定価：1,540円（税込）

ISBN：978-4-413-11420-2