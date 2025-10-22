「スーパーナショナル×ちょいサス。」食品ロス削減キャンペーンを共同展開

株式会社 平賀

「小売の課題解決が日本一得意な会社」を目指す 株式会社平賀（本社：東京都練馬区、代表：中前圭司）は、大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」の取り組みテーマとして『ちょいサス。』を実施しています。この『ちょいサス。』を発展させて実施する食品ロス削減消費者キャンペーンが、環境省「令和7年度食品の消費行動に伴う食品ロス削減対策導入モデル事業」に採択されました。

このたび、大阪市内に８店舗を展開するスーパーナショナル様（本社：大阪府大阪市）と共同で、食品ロス削減をテーマとしたキャンペーンを2025年10月1日から展開しています。



【キャンペーン概要】

名称：スーパーナショナル×ちょいサス。食品ロス削減キャンペーン(https://choisas-cp.jp/supernational)

期間：2025年10月6日（月）～11月9日（日）23:59

内容：対象商品を含む1,000円（税込）以上の購入で、レシート応募による抽選キャンペーンを実施

応募方法：レシート画像を専用フォームにアップロードして応募。抽選でプレゼントが当たります。

対象商品を選んで応募しよう！“ちょっとサステナブル”な選択で、食品ロスを削減

【背景と目的】

『ちょいサス。』は、株式会社平賀が大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」プログラムの共創チャレンジとして展開する、店頭発信型のSDGsプロジェクトです。消費者の“ちょっとサステナブル”な選択を応援し、食品ロス削減を促進する取り組みとして、『ちょいサス。』を発展させて実施する本キャンペーンが、環境省の令和7年度モデル事業に採択されました。

【関連記事】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000139177.html

【スーパーナショナル様との連携】

スーパーナショナル様は、大阪市内に8店舗を展開する、地域密着型のスーパーマーケットです。

生鮮食品を中心に「安心」と「安全」を食卓へ届けることを理念に、地域の暮らしに寄り添った店舗運営を通じて、食品ロス削減に貢献されています。今回のキャンペーンは、そうした活動をさらに発展させ、地域とともに実践する新たなアクションとなります。

|TEAM EXPO 2025 | CHALLENGE ちょいサス。企画の概要はこちら(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/927)をご覧ください。

株式会社平賀について

当社は、SPX（販促の変革）を通じて、販促のあらゆる「不」を解消し、

『小売の課題解決が日本一得意な会社』を目指しています。

1956年の創立以来、スーパーマーケットや家電量販店など、多様な小売業のニーズに対応してきました。店舗ポテンシャル分析やSNSを活用したマルチチャネル展開、販促コンサルティングに基づく52週MDに沿った施策の立案・実行・効果検証など『SPXの価値改善サイクル』 を包括的に伴走支援。

販促・印刷業界におけるオンリーワンの存在として、小売業界の活性化に貢献しています。。



会社概要

商号 株式会社平賀

代表取締役社長 中前 圭司

本社 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3丁目20番2号

〈公式サイト〉株式会社平賀｜小売流通の今日を見つめ、明日をデザインする(https://www.pp-hiraga.co.jp/)。