兼松エレクトロニクス（KEL）、第8回名古屋スマート工場EXPOに出展

兼松エレクトロニクス株式会社（社長：渡辺 亮、本社：東京都中央区 以下KEL）は、2025年10月29日(水)～10月31日(金)にポートメッセなごやで開催されるファクトリーイノベーションWeek 名古屋内の「第8回 名古屋スマート工場EXPO」に出展します。

昨今、被害が甚大化するランサムウェアなどサイバー攻撃への対策として、製造現場のセキュリティ課題をワンストップで解決するための製品・サービスを展示し、デモを交えてご案内します。

製造業DXの推進に伴い、セキュリティリスクが増大する中、工場セキュリティ対策の始め方とポイントとともに、業務継続を支える具体的なソリューションとともにご紹介しますので、ぜひお立ち寄りください。

【展示会概要】

【出展ブース】

会場 ：ポートメッセなごや 第3展示館

ブース番号 ：ブース番号 N41-9 （スマート工場EXPO）

【出展の背景】

従来、制御系（OT）システムは、高い可用性を確保するため、インターネットに接続しないクローズドな環境下で運用されてきました。しかしながら、DX推進に伴い、スマートファクトリー化に向けてIT環境と接続・融合が進み、新たなセキュリティリスクが浮上しています。

実際に近年、工場などの製造現場がサイバー攻撃のターゲットとなる事案が急増しています。このような状況下、国際標準規格である「IEC 62443」(*1)の策定や欧州サイバーレジリエンス法（CRA）、経済産業省の工場セキュリティガイドラインの公表などにより、経営レベルの対策が求められる状況になっています。

KELグループは、製造業のお客様に対するネットワーク・セキュリティ分野の豊富な実績とノウハウを活かし、OTとIT双方の特性を踏まえたセキュリティ対策をご紹介し、製造現場の安全性向上に寄与すべく、このたび出展を決定しました。

*1：国際電気標準会議（IEC） によって策定された、産業制御システム （ICS） のセキュリティに関する国際規格。ICSのセキュリティリスクを評価し、適切なセキュリティ対策を実施するためのガイドラインを提供

【ブース全体テーマ】

「製造現場のセキュリティ課題をワンストップで解決」

IEC 62443によるセキュリティフレームワークを踏まえた対策の始め方とポイント、工場・プラント・製造現場に特化したサイバーセキュリティソリューション、ランサムウェア攻撃からの即復旧技術、ビジネスリスクに備えるOTセキュリティの進め方と具体的な製品・サービスをご紹介します。

◆主な展示内容

１. ここから始める工場セキュリティ(https://www.kel.co.jp/service/ots/ot_security.html)（兼松エレクトロニクス）

２. DX推進を支えるOTサイバーセキュリティ（TXOne Networks社製品）

３. 安心安全を支えるOTセキュリティ対策の進め方（Fortinet社製品）

４. 業務継続を支える即稼働・即復旧技術（DELL technologies社製品）

【今後の出展計画】

製造業DXの推進とセキュリティ対策の両立が求められる中、KELは全国各地の製造業ご担当者に最適なソリューションをご紹介するため、以下のとおり展示会への出展を計画しています。ご来場者様と直接お会いする機会を通じて、製造現場特有の課題をお伺いすることで、より良いご提案とサポートに努めてまいります。

【スマート工場EXPOとは】

スマート工場やスマート物流の実現に不可欠なIoT、AI、FA、ロボットなどの最新技術・ソリューションが一堂に会する専門展示会です。製造現場のデジタル化（DX）を推進することを目的とし、出展企業との商談や技術相談が行われます。

スマート工場EXPOエリアは、製造業の「DX」を実現するスマート工場EXPO、「自動化」を実現するロボデックス、「脱炭素」を実現する製造業カーボンニュートラル展、製造業の「人材不足対策」に焦点を当てた製造業人手不足対策 EXPOの4展で構成されています。

【兼松エレクトロニクス株式会社の概要】

（１）商号：兼松エレクトロニクス株式会社（英文表記：Kanematsu Electronics Ltd.）

（２）事業内容：IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

（３）本店所在地：〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10

（４）代表者：代表取締役社長 渡辺 亮

（５）資本金：90億3,125万円

（６）売上高：（連結）1,015億円

（７）従業員：（単体）519名 （連結）1,584名

（８）URL：https://www.kel.co.jp

*文中の製品名・サービスおよび会社名は、各社の商標または登録商標です。