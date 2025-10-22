令和７年度北海道地方発明表彰〔中小企業庁長官賞〕受賞

株式会社福地建装

　　　　　本発明の熱画像（左上：トリプルガラス、右：本発明品）

株式会社福地建装、合同会社川久保総合研究所、株式会社星野アルミ建材は、このたび公益社団法人発明協会主催の令和７年度北海道地方発明表彰におきまして、「多層機能ガラス複谷取り付け工法（特許第7443634号）」の発明が「中小企業庁長官賞」を受賞いたしました。



（令和７年度北海道地方発明表彰受賞者一覧）


https://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R7/jusho_hokkaido/detail/chusho.html



表彰式は、10月29日（水）に函館国際ホテル（北海道函館市）にて開催されます。



今回「中小企業庁長官賞」を受賞した発明は、光透過性の高い多層機能ガラスを複層（複合）的に取り付けることで開口部（窓）の断熱性向上を図るものです。


ガラスでありながら断熱壁体と同等かつトリプルガラスの約４倍の断熱性を持つ開口部の提供が可能となり、住宅の省エネ性と眺望性・採光性・設計自由度を両立できるようになったことが評価されました。


本発明を通じて、住宅全体の約６割にあたる開口部（窓）からの熱損失を大きく減らし、住宅政策でもある家庭分野のエネルギー削減に寄与して参ります。



【受賞および受賞者】


《中小企業庁長官賞》


・福地　脩悦（ふくち　しゅうえつ）　株式会社福地建装　代表取締役会長


・川久保　俊（かわくぼ　しゅん）　　合同会社川久保総合研究所　代表社員


《実施功績賞》


・福地　智（ふくち　さとし）　　　　株式会社福地建装　代表取締役社長


・星野　岳央（ほしの　たかひろ）　　株式会社星野アルミ建材　代表取締役



【会社概要】


会社名：株式会社福地建装


所在地：〒049-0156　北海道北斗市中野通324番地


電　話：0138-73-5558


創　業：1967年4月


設　立：1980年2月


代表者：代表取締役社長　福地　智


業務内容：ファース工法全国展開事業（フランチャイズ本部）


　　　　　住宅の性能向上の研究開発


　　　　　地域密着工務店の実践（北海道 道南エリア）


URL：https://www.fas-21.com/


URL：https://www.fukuchi-home.jp/



《YouTube公式チャンネル》ファースちゃんねる【ファースの家】


https://www.youtube.com/channel/UCGcy3hFKKzNuQ_9qc2ktBrw



（本件に関するお問い合わせ）


株式会社福地建装　研究開発部　担当：村上


mail : murakami@fas-21.com



【製造元】


会社名：株式会社星野アルミ建材


所在地：〒329-3127　栃木県那須塩原市上郷屋98-55


代表者：代表取締役　星野　岳央


URL：https://hoshino-al.jp/