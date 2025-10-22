令和７年度北海道地方発明表彰〔中小企業庁長官賞〕受賞

株式会社福地建装本発明の熱画像（左上：トリプルガラス、右：本発明品）

株式会社福地建装、合同会社川久保総合研究所、株式会社星野アルミ建材は、このたび公益社団法人発明協会主催の令和７年度北海道地方発明表彰におきまして、「多層機能ガラス複谷取り付け工法（特許第7443634号）」の発明が「中小企業庁長官賞」を受賞いたしました。

（令和７年度北海道地方発明表彰受賞者一覧）

https://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R7/jusho_hokkaido/detail/chusho.html

表彰式は、10月29日（水）に函館国際ホテル（北海道函館市）にて開催されます。

今回「中小企業庁長官賞」を受賞した発明は、光透過性の高い多層機能ガラスを複層（複合）的に取り付けることで開口部（窓）の断熱性向上を図るものです。

ガラスでありながら断熱壁体と同等かつトリプルガラスの約４倍の断熱性を持つ開口部の提供が可能となり、住宅の省エネ性と眺望性・採光性・設計自由度を両立できるようになったことが評価されました。

本発明を通じて、住宅全体の約６割にあたる開口部（窓）からの熱損失を大きく減らし、住宅政策でもある家庭分野のエネルギー削減に寄与して参ります。

【受賞および受賞者】

《中小企業庁長官賞》

・福地 脩悦（ふくち しゅうえつ） 株式会社福地建装 代表取締役会長

・川久保 俊（かわくぼ しゅん） 合同会社川久保総合研究所 代表社員

《実施功績賞》

・福地 智（ふくち さとし） 株式会社福地建装 代表取締役社長

・星野 岳央（ほしの たかひろ） 株式会社星野アルミ建材 代表取締役

【会社概要】

会社名：株式会社福地建装

所在地：〒049-0156 北海道北斗市中野通324番地

電 話：0138-73-5558

創 業：1967年4月

設 立：1980年2月

代表者：代表取締役社長 福地 智

業務内容：ファース工法全国展開事業（フランチャイズ本部）

住宅の性能向上の研究開発

地域密着工務店の実践（北海道 道南エリア）

URL：https://www.fas-21.com/

URL：https://www.fukuchi-home.jp/

《YouTube公式チャンネル》ファースちゃんねる【ファースの家】

https://www.youtube.com/channel/UCGcy3hFKKzNuQ_9qc2ktBrw

（本件に関するお問い合わせ）

株式会社福地建装 研究開発部 担当：村上

mail : murakami@fas-21.com

【製造元】

会社名：株式会社星野アルミ建材

所在地：〒329-3127 栃木県那須塩原市上郷屋98-55

代表者：代表取締役 星野 岳央

URL：https://hoshino-al.jp/