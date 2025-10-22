株式会社ユナイテッドアローズ「2025 WINTER COLLECTION」特設サイト公開

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則）は、2025年冬の最新スタイルを紹介する特設サイト「2025 WINTER COLLECTION」を、10月22日（水）に公開しました。

本サイトでは、主力ブランドをはじめとする、全33ブランドの最新LOOK BOOKを公開。ウィメンズ22ブランド、メンズ11ブランドのシーズンテーマや主力アイテム、限定コラボレーションなど、約800点のアイテムを一挙にご覧いただけます。

特設サイトはこちら

WOMEN：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2025winter/women/

MEN：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2025winter/men/

ALL：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2025winter/

当社では、春夏・秋冬のシーズンごとに、各ブランドの世界観を表現したLOOK BOOKを継続的に発信しています。「2025 WINTER COLLECTION」では、秋冬らしい素材感やレイヤードスタイルを中心に、ブランドごとの個性が際立つビジュアルがそろいました。ファッションの楽しさや新たな発見を感じていただける、見応えのあるコンテンツです。

主力ブランドのシーズンテーマ

ユナイテッドアローズ

MENS -「マッシュアップ」

2025 年秋冬のムードは、クラシックをベースにしながら様々なミックス感で魅せる「マッシュアップ」がキーワード。秋冬らしいウールのスラックスにスニーカーをはじめとするスポーティな要素を掛け合わせたり、ユナイテッドアローズらしい上品なスタイルを追求しながらも枠にとらわれない遊び心をプラスします。ドレススタイルではブリティッシュカントリーをモダンにアップデート。ウールタイや華やかな色柄のタイで V ゾーンを演出。エレガントなラインナップでお届けします。

WOMENS -「Serendipity-UNPERFECTED IS PERFECT」

2025 年秋冬のディレクションテーマは「Serendipity-UNPERFECTED IS PERFECT」。素敵な偶然との出会い、予想外のものに出会う喜びを感じていただけるよう思いを込めて。“心地の良い裏切り”や“違和感”を取り入れたファッションの楽しさをお伝えします。カントリーテイストなガンクラブチェックやタータンチェックを都会的に取り入れたり、デザートのような甘いデザインをミックスしたり。プレーンでシンプルかつ機能的な定番アイテムを進化させ、様々なスタイルを繋いでいきます。

＊ユナイテッドアローズについて

ユナイテッドアローズは「豊かさ・上質感」をキーワードにドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップです。 ファッションを通して新しい日本の生活文化の創造を目指し、世界中から選び抜いたブランドとオリジナルを、心地よい接客を通じてご提供します。

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ

MENS - 「QUIET LUXURY」

2025 年秋冬のテーマは「QUIET LUXURY」。ラグジュアリーで色気のあるスエードブルゾンやスエードシャツ、ウールのワイドパンツを筆頭とする「Dark Romance」。オンオフの概念にとらわれない「Not Suit」。ブラウン系のマルチチェックシャツなどが揃う「FineTraditional」。「Noble American」な都会的で品のあるカバーオールなどをラインナップ。控えめでありながら品格とファッション性を備えた、より豊かな日常着を提案します。

WOMENS -「NEW CLEAN」

「NEW CLEAN」が 2025 年秋冬のシーズンテーマ。シンプルで日常的な装いの中に、深みや陰影を感じさせる素材、色、トーンを重ねることで、いつもよりも奥行きのある知的なカジュアルスタイルを提案します。トラッドなジャケットスタイル、シックで冬らしいチェック、クールで品のあるシャツ。これらのクリーンなレイヤードから生まれる、美しい調和を感じてください。

＊ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズについて

質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 / 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセレクトショップです。

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

MENS -「ALL NEW BASICS」

「ALL NEW BASICS」が 2025 年秋冬のディレクションテーマ。冬のスタイルを彩るアウターを中心に、様々なシーンに対応する着こなしを提案します。バルカラーコートやダッフルコートなど存在感のあるアウターを主役にした「Traditional Clothing」、カバーオールやMA-1といったショート丈ブルゾンが揃う「American Beauty」、都会的なダウンジャケットを軸にした「Crossover Sports mix」。さらにリラックス感と上品さを両立した「Relaxing Elegance」などをキーワードに今季らしいアイテムをピックアップしました。

WOMENS -「HERITAGE」

時代を超え継承するという意味を込めた「HERITAGE」が、2025 年秋冬のディレクショ

ンテーマ。ミッドセンチュリーのシンプルで洗練されたデザインから着想を得たアイテム

や、ミリタリー、レザーやデニムといった使い込むほどに味の出る普遍的なアメリカント

ラッドを中心にラインナップ。“良いものを長く使う”というサスティナビリティな思想

を併せ持った提案をしていきます。

＊ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングについて

BeHappy ～ココロにいいオシャレな毎日～ さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットする、ほどよいトレンド感をそなえたショップ。訪れるたびに新しい発見があって心が豊かになる「モノ」「コト」、を提案する服と雑貨のブランド。自分らしいスタイルにほどよいトレンド感がいろどりを添え心地よい毎日を過ごしてもらいたい。さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットした自分らしい何かがみつかる「Be happy」をコンセプトにしたショップです。

「2025 WINTER COLLECTION」掲載ブランド

＜WOMEN：22＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3197/table/410_1_211f08ee96b48d9b6978634e2b7620cb.jpg?v=202510221058 ]

＜MEN：11＞

株式会社ユナイテッドアローズについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3197/table/410_2_72418ca6ad700afeb265265471b21788.jpg?v=202510221058 ]

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」などのブランドやレーベルを展開。