Google アナリティクス（GA4）の活用が進まない「1人Web担当者」様へ。AIで読み解く新サービス「デタクル」で業務効率アップ！

株式会社シンクジャム（本社：東京都千代田区、代表取締役：国本智映）は、Google アナリティクス （GA4）の生データをAI分析に活用できるSaaS型データ抽出ツール「デタクル（Dataclu）」を、2025年10月22日より提供開始いたしました。「デタクル」は、GA4からGoogle BigQueryに出力されたデータを、AIツール（Gemini有償版やChatGPT有償版など）で対話的に分析するための“中継器”となるサービスです。GA4の標準UIでは難しいサイト内動線の把握や、コンバージョン傾向の可視化、アクセス状況のクラスタリング、改善施策の示唆などを、用意されたスクリプトを活用することで実現。Web担当者が1人しかいない企業でも、スピーディにデータドリブンなサイト改善を可能にします。

デタクルは、AIが分析しやすい形式で、GA4の生データを抽出するツールです

「Web担当者が少ない」「GA4を見ても何がわからない」そんな悩みに応えるのが「デタクル」。難しかったアクセス解析が、AIとの会話で驚くほどスムーズに進みます。

「デタクル」は、GA4の生データを包括的に抽出し、ご利用者が契約されているAIツール（Gemini有償版やChatGPT有償版など）に取り込むことで、Webアクセス解析の効率化・高度化を支援するSaaS型ツールです。Web担当者は、独自契約されているAIツールと対話しながら。以下のような分析が実現できます。

●Webサイトのアクセス情報を自然言語で説明

●GA4では見えにくいユーザーのサイトパス（動線）を可視化

●知りたい指標を自動でグラフ化・視覚化

●AIがGA4データをもとに改善施策を提案 ‥など

GA4を活用したデータドリブンなWebサイト改善が、誰でも、すぐに実践できる環境をご提供します。

1人Web担当者しかいない企業様に最適です

Webご担当者様は、貯まったデータから必要な期間やページを指定して、Googleアナリティクス（GA4）の生データをCSVデータとしてダウンロード。ご契約の生成AIツールに投入し、プロンプトを打ち込んで知りたい情報を得られます。

たとえば、このような企業様に「デタクル」をお勧めします。

●GA4の管理画面の見方がよくわからない

●Web担当者が1人しかおらず、アクセス分析まで充分に手が回らない

●上層部から突然「Webサイトの情報を報告して」「改善計画を出して」とよく求められることがある

●サイト改善の打ち手を考えたいが、データの読み解きに自信がない

●GA4のデータをBig Queryと連携できるエンジニアがいない

月額8,000円（税別）～でご利用いただけます

初期費用：80,000円（税別）

月額費用：8,800円（税別）～ ※月次セッション数により変動

最低ご契約期間：3ヶ月

※分析用のAIは、ご利用者様が独自にご契約いただくことになります。

導入企業向け付帯サービス

【無償サービス】

●AIと対話してデータを抽出するためのトークスクリプト集（都度更新予定）を無償でご提供します。

【有償サービス】

●デタクルを活用したレポート作成、分析、具体的な改善提案などの伴走支援

●GA4、Looker Studio、Clarityなどの解析ツールの設定、分析レポートフォーマット作成

も併せてサポートします。

Googleが提供するMCPサーバとの違い

現時点では、大きく3点あると考えています。

（１）MCPサーバを設定するには、Googleアナリティクス（GA4）のデータ生成やサーバ構成などをエンジニアに依頼して行う必要があります。

（２）MCPサーバでは、Googleアナリティクス（GA4）のデータのみの分析となりますが、デタクルはGA4の「生データ」を分析対象として抽出しますので、動線パス分析など、GA4の管理画面ではわからない分析も可能となります。

（３）MCPサーバでは、14ヶ月までのデータ分析となりますが、デタクルは最大72か月まで対応できます（※標準仕様では14ヶ月までです）。

dataclu（デタクル）紹介サイト

https://thinkjam.co.jp/dataclu/

https://thinkjam.co.jp/