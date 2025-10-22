PORTERS×ポテンシャライト共催「AI vs 紹介エージェントの求人紹介バトル勃発！それぞれの強みを活かした魅力的な求人票の作り方」

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社ポテンシャライト（以下、ポテンシャライト）と共同で「AI vs 紹介エージェントの求人紹介バトル勃発！それぞれの強みを活かした魅力的な求人票の作り方(https://lp.porters.jp/seminar_251113?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1022)」と題した無料セミナーを2025年11月13日（木）12:00～オンラインで開催いたします。

イベント概要

本セミナーでは、ポテンシャライト CEOの山根一城氏にご登壇いただき、AIと求人紹介バトルを実施。「より魅力的な求人紹介を行えるのはどちらか」競っていただきます。

そして、その結果を踏まえて、紹介エージェント流「AIが持つ強みの活かし方」や「AIと人間の担当業務棲み分けのコツ」「AIを他ツールと連携させる重要性」などについて語っていただきます。

セミナーお申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_251113?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1022

★こんな人におすすめ★

・業務でAIを活用し始めたものの、効果的な方法を確立できていない紹介エージェント

・AIの活用で、業務を効率化できはしたものの「スカウト文や求人票が単調になっている」「自社の強みが半減している」と感じている方

・求職者の獲得数増加には成功したものの、効果的にマッチングができておらず機会損失をしていると感じている方

開催概要

◆セミナータイトル：AI vs 紹介エージェントの求人紹介バトル勃発！それぞれの強みを活かした魅力的な求人票の作り方(https://lp.porters.jp/seminar_251113?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1022)

◆日 程：2025年11月13日（木）

◆時 間：12:00～13:30（11:50開場）

◆参加費用：無料

◆会 場：Zoom

◆定 員：制限なし

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_251113?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1022

