ViXion、北陸最大級の総合展示会「北陸技術交流テクノフェア2025」に出展

ViXion株式会社

ViXion株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：南部誠一郎、以下ViXion）は、2025年10月23日（木）、24日（金）の2日間、福井県・福井県産業会館で開催される「北陸技術交流テクノフェア2025」に出展します。

北陸技術交流テクノフェアは今年で36回目を迎え、業種・分野・地域を超えて、様々な企業・大学・研究機関等が一堂に会する北陸最大級の総合展示会です。2024年度の開催では18,927名が来場、195社・団体が出展しました。会期中はふくいITフォーラム2025も同時開催され、ICT分野の展示・セミナーとの横断的な情報収集が可能な展示会です。

当社は、見えにくさの課題をサポートするオートフォーカス機能搭載の次世代アイウェアである「オートフォーカスアイウェア ViXion01S」を出展します。約33gの軽量設計、最長15時間の連続使用、初期設定後は操作不要で、自動でピントを調節します。

■想定するユースケース

・金属加工／検査：微細キズ・打痕の見逃し、姿勢負担サポート、仕上がりチェック など

・電子部品／実装：近接作業での目の酷使、はんだ付け など

・繊維／外観検査：糸むら・ほつれ・色ムラの見逃し、長時間の目疲れ など

・保全／点検：読み取り性向上 など

「見えにくさ」へのサポートは、個人のQOL向上にとどまらず、現場の生産性と安全性の向上にも直結します。私たちはテクノロジーを通して、製造・研究の現場の働きやすさを高め、年齢や目の課題に関わらずあらゆる人が力を発揮できる環境づくりのため、実装的なソリューションを提供してまいります。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105928/table/108_1_ad2b21834c3c785b13cac8c2b10616b9.jpg?v=202510221058 ]

※来場には事前登録が必要です。

【オートフォーカスアイウェアViXion01S】

オートフォーカスアイウェア ViXion01Sは、2023年のクラウドファンディングで4億円超の支援を達成した「ViXion01」のスタンダードモデルです。皆さまからいただいたデザイン面のフィードバックや乱視の方からのご要望を踏まえて改良を実施。デザインを一新し、より日常に溶け込むアイウェアになりました。さらに、アウターレンズをカスタマイズすることで、乱視をはじめとした個々の目の課題にも対応できます。

■ViXion01S製品サイト：https://vixion.jp/vixion01s/

＜製品特徴＞

・軽量設計：約33gで快適な長時間装着

・長時間駆動：最長15時間の連続使用が可能

・シンプル操作：初期設定後は、操作不要でスムーズにピント調節

・デザイン：世界的デザインオフィスnendoが手掛けた洗練のフォルム

ViXion01S専用アプリ『ViXion connect』

また、ViXion01S専用アプリ『ViXion connect』と連携することで、さらに自分好みにカスタマイズ可能です。日常の“見え方”をもっと自由に、快適にサポートします。

・パーソナライズ性の向上：

使用者の好みに合わせた動作カスタマイズ

・拡張機能の配信＆選択：

アプリ上で機能を追加・管理、自分好みのアイウェア体験へ

・使用データの可視化：

日常的な使用傾向を分析し、より快適な視界をサポート

ViXionについて

ViXionは、当社のパーパス「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」の実現に向け、次世代の視覚サポートデバイスの社会実装を目指すハードウェアスタートアップ企業です。

主力製品であるオートフォーカスアイウェア「ViXion01」シリーズは、自動でピントを調節する革新的な技術を搭載し、視覚の課題解決をサポートするデバイスです。

2023年および2024年に実施したViXion01シリーズのクラウドファンディング累計支援額は5.5億円超を達成し、2024年のデジタルイノベーションの総合展「CEATEC2024」にて最高峰の総務大臣賞を受賞したほか、2024年グッドデザイン賞においてトップ100入選を果たしました。

▼ViXion01S 製品サイト

https://vixion.jp/vixion01s

▼各種SNS

X（公式アカウント）：https://x.com/ViXion_inc

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCEMsDQGFrZw1bJYsqPKu1Wg

（本件に関するお問合せ先）

ViXion株式会社 広報担当：中村／井上

E-mail：pr@vixion.jp

会社ウェブサイト：https://vixion.jp/

住所：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア8F

電話番号：03-6810-9046