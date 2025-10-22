恐竜同士のリアルなバトルをくぐりぬけろ！　ティラノサウルスやトリケラトプスの2大恐竜が大激突する『最強恐竜ヒーローズ vsティラノ・トリケラトプス編』が本日2025年10月22日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが科学シリーズ『最強恐竜ヒーローズ vsティラノ・トリケラトプス編』（監修：小林快次／ストーリー：リュウ・チェッキー、チャン・リップ・ウェイ／まんが：スロースタジオ）を2025年10月22日（水）に発売しました。

本シリーズでは、ティラノサウルスとトリケラトプスを中心に、さまざまな恐竜や古生物が登場します。「私たち人類が恐竜がいた時代にタイムワープしたら？」「もし恐竜たちが同じ時代に生きていたら？」という仮定のもと、物語を通して最新の研究結果による知識が学べる内容となっています。恐竜同士のド迫力バトルを楽しめるほか、「恐竜は何を食べていたのか？」「現代動物と比べたらどっちが強い!?」「恐竜百科事典」などのコラムも充実。恐竜好きにはたまらない1冊です。

＜あらすじ＞

「オレたち、恐竜の時代にタイムワープしちゃった!?」

ひょんなことから太古の地球に来てしまった主人公のレインたちは、タイムマシンの燃料探しの途中に、ティラノサウルスとスピノサウルスのバトルにまきこまれてしまう……。さらに、トリケラトプスの群れのボス争いにも遭遇するなど大ピンチの連続で――!?

無事に現代にもどれるのか!?

■これを読めば“恐竜博士”と“理系脳”の二刀流！ 本書をオススメする3つのポイント

（1）みんな大好き！ 2大恐竜ティラノサウルス＆トリケラトプスが大暴れ！

子どもから大人まで、根強い人気を誇るティラノサウルスとトリケラトプス。

『最強恐竜ヒーローズ vsティラノ・トリケラトプス編』は、このいわば2大恐竜をめぐり物語が進みます。時にレインたちが追いかけられて食べられそうになったり、トリケラトプスの群れと一緒に卵を守ったり!? そして、この2体が大激突も！ ハラハラドキドキ、スペシャルなオリジナルストーリーをお楽しみください。

（2）恐竜がいた時代にタイムワープ!? 壮大な物語を読むだけで、恐竜の生態と特徴が丸分かり！

レインたちは現代に戻るためにタイムマシンの燃料探しをするなかで、ティラノサウルスやトリケラトプスのほかにも様々な恐竜たちと出合い、バトルに遭遇してしまいます。史上最大級の翼竜ケツァルコアトルス、群れでかしこく狩りをするデイノニクスなど……。当時の地球の支配者たる恐竜たちが、いかにかしこく生き残っていたのか。まんがを通して楽しく学ぶことができます。

（3）恐竜の骨格や歯・胃の中から分かることなど、最新の研究を掲載！ 現代動物との強さの比較も面白い！

かつてティラノサウルスなどの恐竜は、しっぽを地面に引きずって歩いていたと考えられてきましたが、今では否定されています。このように、古生物などは研究が進むことで、その時代時代での認識が変わっていく面白さがあります。本書では、最新の研究結果を紹介しつつ、恐竜のナゾを深掘りすることで好奇心を刺激。理系脳をきたえる手助けをします！

監修は“恐竜博士”小林快次先生！（C）渋谷文廣

＜ためし読みはこちらから＞

▼ヨメルバ

https://yomeruba.com/hiroba/learn/saikyoukyouryuu/

■書誌情報

書名：角川まんが科学シリーズ『最強恐竜ヒーローズ vsティラノ・トリケラトプス編』

監修：小林快次（北海道大学総合博物館 教授）

ストーリー：リュウ・チェッキー、チャン・リップ・ウェイ

まんが：スロースタジオ

発売日：2025年10月22日（水）

定価：1,188円（本体1,080円＋税）

体裁：四六判／ソフトカバー／オールカラー／144ページ

ISBN：978-4-04-116441-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/322503001403.html)

■「角川まんが学習シリーズ」とは

「まんがで楽しく学ぶ」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズがあります。

【ヨメルバ】角川まんが学習シリーズ ホームページ：https://yomeruba.com/mangagakushu/

