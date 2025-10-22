テレニシ(株)、運輸安全・物流DX EXPO in大阪2025に出展｜自動点呼機能リリース！

テレニシ株式会社

テレニシ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号、代表取締役社長：高島 謙一）は、

2025年10月29日（水）～30日（木）の2日間、大阪南港ATCホールで開催される「運輸安全・物流DX EXPO in大阪2025」に出展いたします。

A(II)ホール (小間番号：23) にて、IT点呼キーパーやホワイト安全キーパーのデモ体験・ブース内セミナーなどを実施いたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■展示製品

■ IT点呼キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/)）

貨物・旅客事業者向けに開発された総合クラウド点呼システムです。

対面点呼、電話点呼、IT点呼、スマホを使った点呼、遠隔点呼、更に業務後自動点呼にも対応し、データを一元管理することができます。離れた場所からの点呼が実現可能で、点呼簿の自動作成にも対応している為、運行管理者様やドライバー様の業務工数削減や人材不足解消の効果が期待できます。

■ ホワイト安全キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/)）

白ナンバー事業者向けの飲酒検査クラウド管理システムです。

操作案内に従うだけで正確にアルコール検査が実施でき、Bluetooth対応のアルコール検知器と連携することで、会社に戻らなくてもスマホアプリからアルコール検査が行えます。

紙管理の手間がなく、手入力によるミスや、なりすましによる虚偽報告も防止します。

テレニシ出展情報はこちら :https://truckexpo.q-pass.jp/company/?id=100006運輸安全・物流DX EXPO in大阪2025公式サイトへ遷移します

■開催概要

開催日時

2025年10月29日（水）～ 30日（木）

10：00 ～ 18：00

開催場所

大阪南港ATCホール A(II)ホール

交通アクセス（最寄り駅）

電車：OsakaMetro中央線「本町」から、コスモスクエア経由で約18分

バス：関西国際空港からリムジンバスで約50分（グランドプリンス下車）

小間番号

A(II)ホール 23

■来場者登録（登録無料）

ご来場には、事前の来場者登録が必須となります。

事前にお申し込みの上、ご来場ください。

来場者登録はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/12430/tldxosk25-visitor-page運輸安全・物流DX EXPO in大阪2025公式サイトへ遷移します

■本件に関するお問い合わせ先：テレニシ株式会社 営業窓口

電話 : 06-7711-3378

受付時間：月曜～金曜（10：00～17：00）※祝日を除く