BtoB営業・マーケ戦略をアップデート！受注を最大化する最新成功戦略6選を解説する無料ウェビナーにimmedioが登壇

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2025年10月30日に開催される無料ウェビナー「2026年の営業・マーケ戦略どうする？ BtoB 営業の受注・商談最大化戦略6選」に登壇いたします。

企業の成長に直結する「決まる商談」を効率的に創出するための具体的な戦略と手法を、事例を交えて解説いたします。

▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら :https://zoom.us/webinar/register/3117598036479/WN_JTpF_u-bRNmhYdL-8OegmA#/registration

■BtoB 営業の受注・商談最大化戦略6 選とは

BtoB（法人）営業における「新規商談・受注の最大化」。2025年も終盤を迎え、営業・マーケティング・インサイドセールス部門では「来期の戦略や予算」を見直すタイミングに入っています。

「今の施策で本当に十分なのか？」

「受注を最大化するために、次に取り入れるべき一手は何か？」

こうした自社の戦略・施策を再検討するための機会として、BtoB 営業支援企業様が効果的な打ち手・施策をノウハウとしてお届けする無料ウェビナーを開催します。

2025年の営業・マーケ戦略をアップデートする場として、また、来年2026 年の営業・マーケティング戦略を企画立案されている方に向けて、有益なノウハウと情報をお届けします。

■immedio 登壇セクション

immedio は第6部に「決まる商談を増やす～有効商談オートメーションとは？～」と題して登壇いたします。

ここでは、商談数を増やすだけでなく、いかに「受注につながる」商談を効率的に創出するかが事業目標達成の鍵であること、そのための「有効商談オートメーション」の概要と、BtoB 営業・マーケティングの商談数を最大化する実践的な手法を、成功事例を交えて深く掘り下げて解説いたします。

その他にも、セールスライティングの極意、成果の出る架電手法、動画マーケティングの仕組み、音信不通を防ぐ追客テクニック、AI を活用した営業活動など、BtoB 営業における重要テーマを多角的に解説する全6 部構成となっており、ご興味のあるパートのみのご視聴や途中入退出も可能です。

■セミナー概要

イベント名： ＼2026年の営業・マーケ戦略どうする？／ BtoB 営業の受注・商談最大化戦略 6 選

日時： 2025年10月30日（木）13:00～15:30

会場：オンライン（Zoom）

アジェンダ：

・第1部（13:00～13:25）株式会社獲れるコトバ執筆社

・第2部（13:25～13:50）株式会社JYM

・第3部（13:50～14:15）ムジン株式会社

・第4部（14:15～14:40）AimyTech 株式会社

・第5部（14:40～15:05）株式会社R&D

・第6部（15:05～15:30）株式会社immedio

※ご興味のあるパートのみのご視聴・途中入出/途中退出可能です。

参加費： 無料

▶︎ お申し込みはこちら :https://zoom.us/webinar/register/3117598036479/WN_JTpF_u-bRNmhYdL-8OegmA#/registration

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

有効商談オートメーション

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

