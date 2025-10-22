テレニシ(株)、第5回名古屋スマート物流EXPOに出展｜自動点呼機能リリース！

テレニシ株式会社

テレニシ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号、代表取締役社長：高島 謙一）は、

2025年10月29日（水）～31日（金）の3日間、ポートメッセなごやで開催される「第5回名古屋スマート物流EXPO」に出展いたします。

第2展示館ホール2 N27-20ブースにて、IT点呼キーパーやホワイト安全キーパーのデモ体験・ブース内セミナーなどを実施いたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■展示製品

■ IT点呼キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/)）

貨物・旅客事業者向けに開発された総合クラウド点呼システムです。

対面点呼、電話点呼、IT点呼、スマホを使った点呼、遠隔点呼、更に業務後自動点呼にも対応し、データを一元管理することができます。離れた場所からの点呼が実現可能で、点呼簿の自動作成にも対応している為、運行管理者様やドライバー様の業務工数削減や人材不足解消の効果が期待できます。

■ ホワイト安全キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/)）

白ナンバー事業者向けの飲酒検査クラウド管理システムです。

操作案内に従うだけで正確にアルコール検査が実施でき、Bluetooth対応のアルコール検知器と連携することで、会社に戻らなくてもスマホアプリからアルコール検査が行えます。

紙管理の手間がなく、手入力によるミスや、なりすましによる虚偽報告も防止します。

テレニシ出展情報はこちら :https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%82%B7%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-397bcf66-44db-4496-86e4-fd79463ca288.html#/名古屋スマート物流EXPO 公式サイトへ遷移します

■開催概要

開催日時

2025年10月29日（水）～ 31日（金）

10：00 ～ 17：00

開催場所

ポートメッセ なごや

交通アクセス（最寄り駅）

電車 あおなみ線 「金城ふ頭」駅より徒歩（約5分）

バス：金山駅～ポートメッセ 名古屋 直通バス（約40分）

■来場者登録（登録無料）

ご来場には、事前の来場者登録が必須となります。

事前にお申し込みの上、ご来場ください。

来場者登録はこちら :https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/YDNkAUc0QE7i/wid8kSTR9KY6BXQ33L0=&co=web-inwn-lightbox&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=rxjapan-exhibitor.rxglobal名古屋スマート物流EXPO 公式サイトへ遷移します

■本件に関するお問い合わせ先：テレニシ株式会社 営業窓口

電話 : 06-7711-3378

受付時間：月曜～金曜（10：00～17：00）※祝日を除く