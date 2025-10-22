『エスパルコ祭』第二弾が10月28日からスタート！

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル仙台(所在地:仙台市青葉区中央1-1-1)は、仙台PARCOとタッグを組み、コラボレーションキャンペーン『エスパルコ祭』(エスパルコサイ)を開催いたします。

キャッチコピーは「競争から共創」。昨年開催したエスパルコ祭をさらにパワーアップして、10月28日(火)～11月3日(月祝)の期間、仙台を盛り上げる同志として、熱いコラボレーションキャンペーンを展開し、仙台の街を盛り上げます。





メインビジュアルデザインはニューヨーク育ちのアーティスト、cleofus(クレオファス)を起用。「エスパル」と「PARCO」を擬人化したキャラクター同士が戦った後に拳を組み合う、両施設の「これまで」と「これから」をポップに表現しました。

◎『エスパルコ祭』概要

■期間 ：2025年10月28日(火)～11月3日(月・祝)

■時間 ：エスパル仙台/仙台PARCOの営業時間に準ずる ※予告なく変更となる可能性がございます

■共催 ：エスパル仙台/仙台PARCO

■ART WARK ：cleofus

■制作 ：株式会社PILE/株式会社 第一エージェンシー

■特設サイト：https://spal-event.com/spal-parco-fair/ (※10月22日(水)詳細公開予定)

企画１.＼全力おたすけバラエティ／ 「かのおが便利軒」公開収録開催

■日時：10月28日(火)16:30～※予告なく変更となる可能性がございます

■会場：SENDAI MARK ONE SQUARE2（※エスパル仙台II/2F・仙台PARCO1/2Fの中間に位置するスペース）

■番組サイト：https://www.ox-tv.co.jp/kanooga/

※観覧無料・混雑時は観覧を制限する場合がございます。

■内容：全力おたすけバラエティ「かのおが便利軒」宮城出身のパンサー尾形＆狩野英孝が依頼解決のため仙台駅前に登場!?

企画２.＼レシート応募で当たる！／ エスパル&パルコ プレミアムセットプレゼント

■WEB応募・レシート対象期間：10月28日(火)～11月3日(月・祝)

■内容：2施設合計50,000円(税込・期間中両施設のレシート合算必須)以上お買上げいただいた方の中から抽選で10名さまに、50,000円相当の仙台駅前を楽しめるプレミアムセットをプレゼント。

■応募レシート条件：

・エスパル仙台：JRE POINTポイント付与レシート

・仙台PARCO：キャッシュレス決済(クレジット・電子マネー・QRコード・ポケパル払い)レシート

■応募方法：特設サイト内応募フォームより両施設でお買上合計50,000円(税込)以上のレシートをアップロード

※詳しい応募方法は特設サイトをご覧ください。(https://spal-event.com/spal-parco-fair/)

応募フォームは10月28日(火)公開予定。

■プレミアムセットの内容

《エスパル仙台》

・ホテルメトロポリタン仙台「レストランご利用券」

・塩竈すし哲「ペアお食事券」※お食事内容は指定あり

・エスパル仙台東口駐車場「サービス券」

《仙台PARCO》

・TOHOシネマズギフトカード

・すし波奈お食事券

・アエル・マークワン・パルコ駐車場「サービス券」

※内容は変更となる場合がございます。

企画３.＼4日間で4,000枚／ 1,000円分商品券プレゼント

■期間：10月31日(金)～11月3日(月・祝)

■内容：相互送客キャンペーンとして、お互いの施設でのお買上げに応じて、相互に使える1,000円分の商品券を4日間で4,000枚を先着でプレゼント。

《エスパル仙台》

JRE POINT会員限定！10,000円以上(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)お買上げで、仙台PARCOにてご利用いただける1,000円分の商品券をプレゼント、20,000円(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)以上お買い上げいただくと、2,000円分の商品券をプレゼント。※期間中、先着に達し次第終了

※引換場所：エスパル仙台本館2Fインフォメーション

※引換時間：10月31日(金)～11月2日(日)10:00～21:00、11月3日(月祝)10:00～20:00

《仙台PARCO》

キャッシュレス決済(クレジット・電子マネー・QRコード・ポケパル払い)限定！当日10,000円以上(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)お買上げで、エスパル仙台にてご利用いただける1,000円分の商品券をプレゼント、20,000円(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)以上お買上げいただくと2,000円分の商品券をプレゼント。※期間中、先着に達し次第終了

※引換場所：仙台PARCO1 3F特設会場

※引換時間：10:00～20:00

企画４.＼JRE CARD&PARCO CARDご提示でもらえる！／ 先着プレゼント

■期間：10月31日(金)～11月3日(月・祝)

■引換場所：エスパル仙台本館２Fインフォメーションカウンター／仙台PARCO1 3F特設会場

■引換時間：エスパル仙台 10月31日(金)～11月2日(日)10:00～21:00

11月3日(月・祝)10:00～20:00

仙台パルコ 10:00～20:00

■内容：JRE CARDおよびPARCO CARDを両方ご提示いただくと、エスパル仙台ではうみねっこー屋「はまぐりもなかくっきープレミアムハーフ紫芋味」、仙台パルコではパパブブレ「オリジナルキャンディ」を各施設先着50名さまにプレゼント。※無くなり次第終了

『エスパルコ祭』の詳細は下記よりご覧ください。

特設サイトはこちら :https://spal-event.com/spal-parco-fair/





＜エスパル仙台営業時間について＞※2025年10月22日(水) 現在

■日曜日～木曜日

ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

■金・土・祝前日

ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)

エスパル仙台II 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

■エスパル仙台に関するお問い合わせについて

TEL：022-267-2111（代表）受付時間 10：00～18：00

◎本プレスリリースは、10月22日（水）時点の情報となります。

今後変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。