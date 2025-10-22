『エスパルコ祭』第二弾が10月28日からスタート！
仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル仙台(所在地:仙台市青葉区中央1-1-1)は、仙台PARCOとタッグを組み、コラボレーションキャンペーン『エスパルコ祭』(エスパルコサイ)を開催いたします。
キャッチコピーは「競争から共創」。昨年開催したエスパルコ祭をさらにパワーアップして、10月28日(火)～11月3日(月祝)の期間、仙台を盛り上げる同志として、熱いコラボレーションキャンペーンを展開し、仙台の街を盛り上げます。
◎『エスパルコ祭』概要
■期間 ：2025年10月28日(火)～11月3日(月・祝)
■時間 ：エスパル仙台/仙台PARCOの営業時間に準ずる ※予告なく変更となる可能性がございます
■共催 ：エスパル仙台/仙台PARCO
■ART WARK ：cleofus
■制作 ：株式会社PILE/株式会社 第一エージェンシー
■特設サイト：https://spal-event.com/spal-parco-fair/ (※10月22日(水)詳細公開予定)
企画１.＼全力おたすけバラエティ／ 「かのおが便利軒」公開収録開催
■日時：10月28日(火)16:30～※予告なく変更となる可能性がございます
■会場：SENDAI MARK ONE SQUARE2（※エスパル仙台II/2F・仙台PARCO1/2Fの中間に位置するスペース）
■番組サイト：https://www.ox-tv.co.jp/kanooga/
※観覧無料・混雑時は観覧を制限する場合がございます。
■内容：全力おたすけバラエティ「かのおが便利軒」宮城出身のパンサー尾形＆狩野英孝が依頼解決のため仙台駅前に登場!?
企画２.＼レシート応募で当たる！／ エスパル&パルコ プレミアムセットプレゼント
■WEB応募・レシート対象期間：10月28日(火)～11月3日(月・祝)
■内容：2施設合計50,000円(税込・期間中両施設のレシート合算必須)以上お買上げいただいた方の中から抽選で10名さまに、50,000円相当の仙台駅前を楽しめるプレミアムセットをプレゼント。
■応募レシート条件：
・エスパル仙台：JRE POINTポイント付与レシート
・仙台PARCO：キャッシュレス決済(クレジット・電子マネー・QRコード・ポケパル払い)レシート
■応募方法：特設サイト内応募フォームより両施設でお買上合計50,000円(税込)以上のレシートをアップロード
※詳しい応募方法は特設サイトをご覧ください。(https://spal-event.com/spal-parco-fair/)
応募フォームは10月28日(火)公開予定。
■プレミアムセットの内容
《エスパル仙台》
・ホテルメトロポリタン仙台「レストランご利用券」
・塩竈すし哲「ペアお食事券」※お食事内容は指定あり
・エスパル仙台東口駐車場「サービス券」
《仙台PARCO》
・TOHOシネマズギフトカード
・すし波奈お食事券
・アエル・マークワン・パルコ駐車場「サービス券」
※内容は変更となる場合がございます。
企画３.＼4日間で4,000枚／ 1,000円分商品券プレゼント
■期間：10月31日(金)～11月3日(月・祝)
■内容：相互送客キャンペーンとして、お互いの施設でのお買上げに応じて、相互に使える1,000円分の商品券を4日間で4,000枚を先着でプレゼント。
《エスパル仙台》
JRE POINT会員限定！10,000円以上(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)お買上げで、仙台PARCOにてご利用いただける1,000円分の商品券をプレゼント、20,000円(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)以上お買い上げいただくと、2,000円分の商品券をプレゼント。※期間中、先着に達し次第終了
※引換場所：エスパル仙台本館2Fインフォメーション
※引換時間：10月31日(金)～11月2日(日)10:00～21:00、11月3日(月祝)10:00～20:00
《仙台PARCO》
キャッシュレス決済(クレジット・電子マネー・QRコード・ポケパル払い)限定！当日10,000円以上(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)お買上げで、エスパル仙台にてご利用いただける1,000円分の商品券をプレゼント、20,000円(税込・合算不可・当日レシートのみ有効)以上お買上げいただくと2,000円分の商品券をプレゼント。※期間中、先着に達し次第終了
※引換場所：仙台PARCO1 3F特設会場
※引換時間：10:00～20:00
企画４.＼JRE CARD&PARCO CARDご提示でもらえる！／ 先着プレゼント
■期間：10月31日(金)～11月3日(月・祝)
■引換場所：エスパル仙台本館２Fインフォメーションカウンター／仙台PARCO1 3F特設会場
■引換時間：エスパル仙台 10月31日(金)～11月2日(日)10:00～21:00
11月3日(月・祝)10:00～20:00
仙台パルコ 10:00～20:00
■内容：JRE CARDおよびPARCO CARDを両方ご提示いただくと、エスパル仙台ではうみねっこー屋「はまぐりもなかくっきープレミアムハーフ紫芋味」、仙台パルコではパパブブレ「オリジナルキャンディ」を各施設先着50名さまにプレゼント。※無くなり次第終了
『エスパルコ祭』の詳細は下記よりご覧ください。
特設サイトはこちら :
https://spal-event.com/spal-parco-fair/
＜エスパル仙台営業時間について＞※2025年10月22日(水) 現在
■日曜日～木曜日
ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)
飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)
■金・土・祝前日
ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)
エスパル仙台II 10:00～20:00(一部店舗を除く)
飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)
■エスパル仙台に関するお問い合わせについて
TEL：022-267-2111（代表）受付時間 10：00～18：00
◎本プレスリリースは、10月22日（水）時点の情報となります。
今後変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。