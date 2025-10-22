堺市出身 フィギュアスケーター 友野一希選手監修「TOMONO CURRY」大阪府堺市のふるさと納税返礼品に採択 ～2025年11月1日より取り扱い開始～

株式会社第一住建ホールディングス

株式会社INOVE STYLE（本社:大阪市、代表取締役:東郷 潤 https://inovestyle.com/）から販売されている堺市出身のフィギュアスケーター友野一希選手監修「TOMONO CURRY」が、大阪府堺市のふるさと納税返礼品として採択され、2025年11月1日（土）より取り扱いを開始します。

「TOMONO CURRY」 堺市の返礼品に採択

大阪府堺市出身のフィギュアスケーター 友野一希選手が監修したレトルトカレー「TOMONO CURRY（トモノカレー）」が、堺市のふるさと納税返礼品に採択されました。ふるさと納税での取り扱い開始日は2025年11月1日（土）です。返礼品は「ふるさとチョイス」「楽天」など、主要なふるさと納税ポータルサイトに掲載されます。

「遠征先でも食べられる日本の家庭的なカレー」をテーマに開発

フィギュアスケーター 友野一希選手

世界選手権5位、全日本選手権3位など、国内外で活躍する友野一希選手。海外遠征が多い中で「遠征先でも日本の家庭的な味を楽しめるカレーを」という本人の発想をもとに、複数回の試作を経て完成しました。体づくりに向き合うアスリートならではの視点から、保存料・着色料を一切使用していないのも特徴です。具材の存在感と自然な旨味にこだわり、「おいしさと安心感を両立した一皿」に仕上げています。

「友野選手を育んだ堺市」への想いを形に

本商品は「堺市出身の友野選手が監修した」という点にこそ価値があり、堺市の地域資源としてふさわしい返礼品として採択されました。本取り組みを通じて、オリンピックを目指す友野選手の挑戦と、友野選手を育んだ堺市の魅力を全国に発信していきます。

【商品概要】

商品名：TOMONO CURRY（トモノカレー）ギフトボックス入り 5食セット

監修：友野 一希（フィギュアスケーター）

取扱開始日：2025年11月1日（土） ※ふるさと納税返礼品として

内容量：200g × 5袋

寄附金額：16,000円

封入特典：オリジナルトレーディングカード 1枚（全10種ランダム）

販売元：

株式会社INOVE STYLE（大阪市中央区備後町2丁目4-10）

掲載・取扱媒体：

ふるさとチョイス / 楽天ふるさと納税 / ANAのふるさと納税 / ふるなび / マイナビふるさと納税 / まいふる（イオンふるさと納税）

■ふるさと納税ページ：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27140/40355441?copy_key=886d4b4969949f41746c6be9c96a36c3850bba98 (https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27140/40355441?copy_key=886d4b4969949f41746c6be9c96a36c3850bba98)(ふるさとチョイス)

■通常販売ページ：https://inovestyle.com/products/fd-tc-5sg

INOVE STYLE Essentials について

「INOVE STYLE Essentials（イノベスタイル エッセンシャルズ）」は、不動産業を展開する第一住建グループの株式会社INOVE STYLEが運営するオンラインストアです。「心がうなずくここちよさ」をテーマに、暮らしの質を底上げする商品をセレクト・提案しています。 自社企画のオリジナルレーベル「INOVE STYLE Originals」では、国内の選りすぐったメーカーとコラボレーションし、ライフスタイルのさまざまなシーンに寄り添う商品をお届けしています。

会社概要

会社名: 株式会社INOVE STYLE

所在地: 大阪市中央区備後町2-4-10 代表取締役: 東郷 潤

事業内容: ライフスタイル領域の企画・EC運営

コーポレートサイト: https://inovestyle.com/