【京都府】若手華道家22名による流派を超えた秋の祭典　～「第７回野外いけばな展」10月31日から開催～

京都府

■京都府では、若手華道家の育成及び華道の振興を図ることを目的に、京都府立堂本印象美術館の庭園等において、「第７回野外いけばな展」(無料)を開催します。

■新進気鋭の華道家22名が「The Great Flowers」をテーマに作品を披露しますので、事前の周知と当日の取材をお願いします。

≪京都新世代いけばな展関連事業「第７回野外いけばな展」≫

１ 日 時

令和７年10月31日（金）～11月３日（月・祝）９時30分～17時

※31日(金)９時30分から、全出瓶者が生け込みを行う様子を御覧いただけます。

２ 場 所

京都府立堂本印象美術館 庭園及び入口エントランス（京都市北区平野上柳町26-3）

※同館に駐車場はありませんので、来館の際は公共交通機関を御利用ください。

３ 内 容

「The Great Flowers」をテーマに全22作品を展示

（館内では「没後50年記念 企画展 The Great DOMOTO-堂本印象の家族たち-」を開催中（有料））

４ 出瓶者

芦田一春(あしだいっしゅん)（遠州）、植松賞月(うえまつしょうげつ)（松月堂古流）、大谷義甫(おおたによしほ)（御幸遠州瑞風流）、大津智永(おおつちえい)（都未生流）、奥萩広(おくしゅうこう)（草月流）、川口志甫(かわぐちしほ)（未生流笹岡）、熊谷道玄(くまがいどうげん)（月輪未生流）、桑原健一郎(くわはらけんいちろう)（桑原専慶流）、小嶋友啓(こじまともひろ)（いけばな京楓流）、下間久甫(しもつまひさほ)（嵯峨御流）、下村翆祥(しもむらすいしょう)（小原流）、杉崎翠山(すぎさきすいざん)（喜堂未生流）、永井裕心(ながいゆうしん)（御室流）、中野天心(なかのてんしん)（華道本䏻寺）、中村凜翠(なかむらりんすい)（小松流）、藤恵莉甫(ふじえりほ)（東山未生流）、藤田曙馬(ふじたしょま)（青曙流）、増田弘甫(ますだひろほ)（未生流中山文甫会）、宮田好春庵(みやたこうしゅんあん)（甲州流）、堀江道佑(ほりえみちすけ)（池坊）、山中樹(やまなかみき)（洛陽未生流）、渡邉沙由理(わたなべさゆり)（日下部流） 計22名

５ 観覧料

無料

６ 主 催

京都府、京都新世代いけばな展運営・実行委員会、京都府立堂本印象美術館

京都新世代いけばな展

堂本印象美術館野外いけばな展は、「京都新世代いけばな展」の関連事業として実施するものです。

「京都新世代いけばな展」は、京都発祥の伝統文化いけばなの振興と、若手華道家の育成のために、平成12年度から、京都府と京都の華道界が開催しています。各流派の次代を担う華道家が、伝統を踏まえつつ、みずみずしい感性による創造性豊かな作品を出品し、いけばなの新たな魅力を感じられると好評をいただいております。

〈前回展（令和６年度）の様子〉