楽天市場向けレビュー施策ツール「らくらくーぽん」3機能を一挙追加
株式会社ECXグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中 裕之）の子会社でグリニッジ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：田中 裕之）は、楽天市場専用のレビュー施策ツール「らくらくーぽん」において、3つの新機能「クリックポスト」・「同梱チラシプレゼント」・「購入履歴URL」を追加し、提供を開始しました。
■新機能リリース詳細１.「クリックポスト」連携機能
機能概要: レビュー投稿者へのプレゼント送付の際、クリックポストのまとめ申込形式のCSVをワンタッチで出力。
メリット:CSVの形式編集が不要になり、プレゼント送付用CSVダウンロード後すぐにまとめ申込にアップロード可能。送り状作成の手間を大幅に削減し、プレゼント送付業務を効率化。
＜詳細URL:https://coupon.greenwich.co.jp/functions/10581＞
２. 「同梱チラシプレゼント」機能
機能概要: レビュー投稿を促すための「プレゼント版の同梱チラシ」を管理画面からダウンロード・印刷可能。
メリット: A4/A5サイズで即利用可能。サイズ調整の必要なし、印刷して商品に同梱するだけで、スムーズなレビュー促進。レビュー投稿でのプレゼントキャンペーンをサポート。
＜詳細URL:https://coupon.greenwich.co.jp/functions/10557＞
３.「購入履歴URL」タグ機能
機能概要: フォローメールに「注文のあった月のみ表示する楽天購入履歴URLタグ」を設置可能。
メリット: お客様がURLをクリックすると、レビュー対象の注文履歴がすぐに見つかる。注文を探すストレスを軽減し、レビュー投稿率の改善に直結。
＜詳細URL:https://coupon.greenwich.co.jp/functions/9997＞
■「らくらくーぽん」概要
サービス名 ： らくらくーぽん
サービス内容： 楽天市場専用のレビュー施策ツール
価格 ： 10,000円 （税別）
URL ： https://coupon.greenwich.co.jp(https://coupon.greenwich.co.jp/trial)
▶らくらくーぽん45日間無料トライアル申込みページ
URL：https://coupon.greenwich.co.jp/trial
■【会社概要】
グリニッジ株式会社
代表者：代表取締役 田中 裕之
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋一丁目16-4りそな新橋ビル8F
設立：平成15年5月26日
事業内容：EC・WEBソリューション(コンサルティング・制作・システム開発・運用)
ホームページURL： https://www.greenwich.co.jp
■【本件に関するお問い合わせ先】
グリニッジ株式会社
担当：インサイドセールス 塚部一貴 (つかべ かずき)
MAIL：inside-sales@greenwich.co.jp
TEL：03-5510-7260
FAX：03-5510-7296