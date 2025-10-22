楽天市場向けレビュー施策ツール「らくらくーぽん」3機能を一挙追加

株式会社ECXグループ

株式会社ECXグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中 裕之）の子会社でグリニッジ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：田中 裕之）は、楽天市場専用のレビュー施策ツール「らくらくーぽん」において、3つの新機能「クリックポスト」・「同梱チラシプレゼント」・「購入履歴URL」を追加し、提供を開始しました。

■新機能リリース詳細

１.「クリックポスト」連携機能

機能概要: レビュー投稿者へのプレゼント送付の際、クリックポストのまとめ申込形式のCSVをワンタッチで出力。

メリット:CSVの形式編集が不要になり、プレゼント送付用CSVダウンロード後すぐにまとめ申込にアップロード可能。送り状作成の手間を大幅に削減し、プレゼント送付業務を効率化。

＜詳細URL:https://coupon.greenwich.co.jp/functions/10581＞

２. 「同梱チラシプレゼント」機能

機能概要: レビュー投稿を促すための「プレゼント版の同梱チラシ」を管理画面からダウンロード・印刷可能。

メリット: A4/A5サイズで即利用可能。サイズ調整の必要なし、印刷して商品に同梱するだけで、スムーズなレビュー促進。レビュー投稿でのプレゼントキャンペーンをサポート。

＜詳細URL:https://coupon.greenwich.co.jp/functions/10557＞

３.「購入履歴URL」タグ機能

機能概要: フォローメールに「注文のあった月のみ表示する楽天購入履歴URLタグ」を設置可能。

メリット: お客様がURLをクリックすると、レビュー対象の注文履歴がすぐに見つかる。注文を探すストレスを軽減し、レビュー投稿率の改善に直結。

＜詳細URL:https://coupon.greenwich.co.jp/functions/9997＞

■「らくらくーぽん」概要

サービス名 ： らくらくーぽん

サービス内容： 楽天市場専用のレビュー施策ツール

価格 ： 10,000円 （税別）

URL ： https://coupon.greenwich.co.jp(https://coupon.greenwich.co.jp/trial)

▶らくらくーぽん45日間無料トライアル申込みページ

URL：https://coupon.greenwich.co.jp/trial

■【会社概要】

グリニッジ株式会社

代表者：代表取締役 田中 裕之

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋一丁目16-4りそな新橋ビル8F

設立：平成15年5月26日

事業内容：EC・WEBソリューション(コンサルティング・制作・システム開発・運用)

ホームページURL： https://www.greenwich.co.jp

■【本件に関するお問い合わせ先】

グリニッジ株式会社

担当：インサイドセールス 塚部一貴 (つかべ かずき)

MAIL：inside-sales@greenwich.co.jp

TEL：03-5510-7260

FAX：03-5510-7296