「産業医変更の最初の壁」を解消する無料ガイドを公開

株式会社エリクシア

企業における産業体制の整備は、法令順守だけでなく、社員の健康維持や離職防止の観点からも欠かせない取り組みです。一方で、産業医の変更や体制の見直しは、担当者にとって分かりづらい手続きや社内調整が多く、思わぬ滞りが発生しやすい領域でもあります。特に、初めて変更を担当する人事にとっては「どのように進めればいいのか」が見えづらく、不安を感じやすいテーマといえます。

こうした課題を抱える人事がスムーズに対応を進められるよう、エリクシアでは無料ガイド『産業医変更時の対応ガイド』を公開しました。

実務の流れを整理し、変更を安心して進めるためのポイントをまとめた一冊です。初めて産業医変更を担当する人事担当者や、今の体制を見直したいと考えている方にとって、実務の流れを確認しながら安心して進めるための参考資料としてご活用いただけます。

ダウンロードはこちら :https://www.elixia.co.jp/sangyoui/sangyoui_changeguide_dl/

「変更の進め方」がひと目でわかる実務ガイド

本冊子は、産業医変更を初めて担当する人事が、手順の全体像を理解しながら進められるように構成された実務ガイドです。

「課題整理」「社内調整」「後任探し」「選任手続き」「労基署への届け出」「社内周知」の6つのステップを、順を追ってわかりやすく説明しています。

さらに、届け出に必要な書類（参考）や、産業医を選ぶ際に押さえておきたい視点、人事が現場でつまずきやすいQ&Aなど、変更手続きを進めるうえで役立つ情報を一冊にまとめました。

「忙しい人事でも迷わず進められる」構成が特徴です。

16年の支援実績をもとに体系化した「変更実務の知見」

エリクシアは、16年間にわたり企業の産業医サービスを提供してきた経験をもとに、本ガイドを制作しました。これまで蓄積してきた人事担当者の声や、現場での運用知見を整理し、産業医変更を初めて担当する人事にもわかりやすい形で体系化。「制度上の手続き」だけでなく、関係者との調整や社内運用を円滑に進めるための工夫なども見通せる内容になっています。

長年にわたって企業のメンタルヘルス・離職対策に取り組んできたエリクシアならではの視点で、現場に寄り添った実践的な一冊です。

健康に働く人を増やすために、産業保健や労務の現場で役立つ情報をこれからも発信

エリクシアでは、今後も人事・労務担当者に向けて、産業保健や健康管理の実務に役立つ情報を継続的に発信していきます。

メンタルヘルス対や休職・復職支援など、人事が現場で直面するテーマに焦点を当て、専門的な知見をわかりやすく届けることを目指しています。

現場の人事が、社員と組織の両方を支えるための「頼れる情報源」となれるよう、引き続き実務に根ざしたコンテンツ提供を続けてまいります。

『産業医変更時の対応ガイド』概要

タイトル：産業医変更時の対応ガイド

発行：株式会社エリクシア

公開日：2025年10月6日

形式：PDF（全１７ページ）

内容：産業医変更の進め方、届け出に必要な書類、産業医選定のポイント、人事が困りやすいQ&A

対象：産業医変更を検討・決定した企業の人事・労務担当者

料金：無料（フォーム入力によりダウンロード可能）

ダウンロード方法

『産業医変更時の対応ガイド』は、以下のボタンからダウンロードできます。

【会社概要】

ダウンロードはこちら :https://www.elixia.co.jp/sangyoui/sangyoui_changeguide_dl/

社名：株式会社エリクシア

所在地：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート7F

代表者：代表取締役 上村紀夫

事業内容：経営コンサルティング、メンタルヘルスコンサルティング、産業医・保健師による企業向け産業保健支援サービスの提供、研修サービス、ストレスチェックサービス等

URL：https://www.elixia.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エリクシア 事務局

E-mail：info.event.el@elixia.co.jp