【パティスリー GIN NO MORI】ブランド初のホリデー限定クッキー缶が登場│森の洋菓子店が贈る、心躍るクリスマススイーツ

株式会社銀の森コーポレーション

株式会社 銀の森コーポレーション(本社:岐阜県中津川市/代表取締役社長:渡邉好作)は、同社が運営する岐阜県恵那市にある「恵那 銀の森：岐阜県恵那市」内の洋菓子店『パティスリー GIN NO MORI』より、ホリデー限定のクッキーボックス『森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶』と限定パウンドケーキ『ノエルパウンドケーキ』を2025年11月29日(土)より全国にある直営店舗と公式オンラインショップにて販売することをお知らせいたします。

森の素材を焼き菓子に仕立ててお届けする洋菓子店「パティスリー GIN NO MORI」から、焼き菓子を通じて幸せなクリスマスのひとときをお届けします。

今年は、人気のクッキー缶「プティボワ」シリーズから、ホリデーシーズン限定の特別なクッキーボックスが登場。

森の料理人が紡ぐ“森からのおすそ分け”とともに、心ときめく聖夜をお楽しみください。

【森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶】※2025年新作森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶

星瞬くクリスマスツリーが聖夜を彩る。ブランド初のホリデー限定クッキーボックス。

今年新たに登場する本商品は、色とりどりの焼き菓子をクリスマスツリーに見立てて詰め合わせた、特別感あふれるクッキーアソートです。

森の食材を贅沢に使い、それぞれ異なる食感や香りを引き出したクッキーは全部で10種類。それぞれ異なる香りや食感で、ひと口ごとに新しい発見をお楽しみいただけます。

中でも目を惹くのは、ツリーを模した５種類の緑色のクッキー。それぞれクロレラ、モリンガ、クマササ、抹茶、ピスタチオで豊かなグラデーションを表現し、立体感のある美しいツリーに仕上げました。

わずかな色合いの違いを見極めながら一つひとつ丁寧に敷き詰める、繊細な手仕事が光ります。

箱を開けた瞬間、心が躍る。

クリスマスの特別なひとときを彩る、森からの贈り物をぜひご賞味ください。

森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶 お品書き■商品概要

【森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶】

価格：4,320円(税込)

サイズ：150×150×45(mm)

賞味期限：製造日より45日

温度帯：常温

【販売期間】2025年11月29日(土)～12月25日(木)

【販売店舗】恵那本店/銀座本店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランスタ東京店/グランフロント大阪店/公式オンラインショップ(メルマガ会員限定販売 ※11月29日12時までにメルマガ登録が完了された方)

※数量限定販売/期間内でも限定数に達した場合は早期終了の可能性がございます。

ノエルパウンドケーキ

森の素材を贅沢に詰め込んだ、クリスマス限定の大人のパウンドケーキ。

9種類のドライフルーツを洋酒を効かせた生地にたっぷりと練り込み、焼き上げました。

さらに、濃厚なピスタチオショコラでコーティングし、クリスマスリースをイメージした華やかな見た目に仕上げています。

シルバーのボックス入りで、クリスマスの贈り物にも最適な一品です。

ノエルパウンドケーキ■商品概要

価格：3,240円(税込)

サイズ：直径約12cm

【販売期間】2025年11月29日(土)～12月25日(木)

【販売店舗】恵那本店/銀座本店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランスタ東京店/グランフロント大阪店

公式オンラインショップ

※数量限定販売/期間内でも限定数に達した場合は早期終了の可能性がございます。

パティスリー GIN NO MORI ブランド概要

恵那本店内装

四季折々の美しい色彩、豊かな香りを放つ木々や草花。そして一粒として同じものがない木の実や果実たち。数えきれない命を育む森はどこまでも奥深く、魅力に溢れた場所です。

森の素材をじっくり吟味し、自然そのままの美しさの無限の可能性を追求したい。私たちはそんな想いで一つ一つ心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。

お店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並んでいます。ほんのひととき、慌ただしい日常を忘れて自然の美味しさに癒されていただけるよう、「森のおすそわけ」を用意してお待ちしています。

■直営店舗情報■

【恵那本店】

住所：岐阜県恵那市大井町2711-2 恵那銀の森施設内

電話：0800-200-5095(代表)

【銀座本店】

住所：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

電話：080-2396-6870

【名古屋店】

住所：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 7-1 ミッドランドスクエア商業棟B1F

電話：052-526-7860

【麻布台ヒルズ店】

住所：東京都港区虎ノ門5丁目9番1号麻布台ヒルズガーデンプラザB 地下1階

電話：03-6809-1232

【グランスタ東京店】

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅構内地下1階 グランスタ東京(改札内)

電話：03-6206-3888

【グランフロント大阪店】

住所：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館B1

電話：06-6147-3755

左：料理長チェス 右：副料理長ナッツ当店の料理長と副料理長

パティスリー GIN NO MORIの数々の森の恵みの洋菓子を生み出しているのは２人のリスの料理人。

森の恵みを日々研究し、新しい味を生み出す料理長のチェスと、五感を頼りに美味しい食材を探し出すのが得意な副料理長のナッツ。

アイデアあふれるお菓子を、心を込めて丁寧に、手作りしています。

普段は恵那の本店にいるので運がよければ出逢えるかもしれません。

・ホームページ：http://ginnomori.info/patisserie/

・オンラインショップ：https://ginnomori.jp/

・Instagram：＠pati.ginnomori（https://www.instagram.com/pati.ginnomori/）

・X(旧:Twitter)：@pati_ginnomori（https://x.com/pati_ginnomori）

●運営会社 株式会社 銀の森コーポレーション

銀の森は創業以来、業務用冷凍食品や冷凍おせちの製造販売をはじめ、和洋菓子の製造、総合公園施設「恵那 銀の森」の運営など様々な形で「食」の可能性を追求してまいりました。

設立50周年を迎えて、第二創業期を迎えた銀の森の新たなプロジェクトは「森づくり」。

食と人と自然を繋げる、食楽創造企業を目指してこれからも食の文化の発展に努めてまいります。



〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel：0573-64-2501 Fax：0573-64-2505

https://ginnomori.co.jp/profile/

報道関係者さま・インフルエンサーの方の取材などのお問い合わせも大歓迎です。