ZÀ¤Âå¤Î¡Ö¤¢¤¨¤Æ°û¤Þ¤Ê¤¤¡×ÁªÂò¡£¤½¤Î¡È¥·¥é¥Õ¡É¤ÊËÜ²»¤Ë½ÂÃ«¶èÄ¹¤â¶Ã¤­

¥¹¥Þ¥É¥ê³ô¼°²ñ¼Ò(¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò)¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î°û¼ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä°û¤ßÊý¤ÎÊÑ²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½ÂÃ«¶èÄ¹¤ÈZÀ¤Âå¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò10·î3Æü(¶â)¡¢SUMADORI-BAR SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¤ÎÄ¹Ã«Éô·ò¶èÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é30Âå¤ÎMZÀ¤Âå¡¢Ìó1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿°û¼ò¤ä°û¤ß²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¡¢SHIBUYA109 lab.½êÄ¹¤ÎÄ¹ÅÄËã°á»á¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£MZÀ¤Âå¤¬»ý¤Ä¡¢°û¼ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥É¥ê¡×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤Î°û¤ß²ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Á´¹ñÄ´ºº¤«¤é¤Ò¤â¤È¤¯¡¢¡È°û¤Þ¤Ê¤¤À¤Âå¡É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý
¡¡¡¡¡¡～¥Çー¥¿¡ßÄ¹Ã«Éô¶èÄ¹¡ßZÀ¤Âå¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯～
³«ºÅÆü¡§10·î3Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§SUMADORI-BAR SHIBUYA (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®23-10¡¡4³¬)
¼çºÅ¡§½ÂÃ«¥¹¥Þー¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ
1. ½ÂÃ«¥¹¥Þー¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2. MZÀ¤ÂåÄ´ºº¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¡¦ÄêÎÌ¤ÎÁ´¹ñ¤Î°û¼ò·¹¸þÅù¡¢Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤Îº£¸å
3. MZÀ¤Âå¥¤¥ó¥µ¥¤¥È(°û¼ò·¹¸þ)¤ÈMZÀ¤Âå¤ËÊ¹¤¯¥Û¥ó¥Í ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
4. ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
5. ¼Áµ¿±þÅú
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¡Ú¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó Ä¹ÅÄ¿·»Ò»á
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈSHIBUYA109 lab. Ä¹ÅÄËã°á»á
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡¦½ÂÃ«¶èÄ¹ Ä¹Ã«Éô·ò»á
¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸
¡¦À×¸«³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸
¡¦ZÀ¤Âå¼Ò²ñ¿Í
¡¦¥¹¥Þ¥É¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò ¸µÅÄºÑ»á
