アスファルト添加剤市場は2032年までに6%のCAGR成長で82億2000万米ドルに達すると予測
アスファルト添加剤市場は、2024年に51.5億米ドルと評価され、2032年までに82.2億米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は6.01％で拡大すると見込まれています。耐久性と持続可能なインフラへの需要の高まりが市場の勢いを後押ししており、道路の性能、耐用年数、環境適合性を向上させる革新的なアスファルト改質剤への関心が明確に示されています。
市場成長のダイナミクス
インフラ整備や持続可能な道路建設への投資の増加は、アスファルト添加剤市場を牽引する主要因です。アスファルトバインダー添加剤を活用したウォームミックスアスファルト（WMA）技術の採用により、運用効率が向上し、環境負荷が最小化されています。WMAは生産温度を23.5°F（約13°C）低減することで燃料消費を20％～35％削減し、安全な作業環境を実現するとともに温室効果ガス排出量を抑制します。
米国の「Infrastructure Investment and Jobs Act（インフラ投資・雇用法）」により、2022年から2026年にかけて3,500億米ドル以上が高速道路向けに割り当てられ、先進的なアスファルト添加剤の採用を促進しました。ポリマーモディファイア、アンチストリップ剤、リジュビネーターなどの製品は、舗装耐久性の向上や保守コスト削減に大きな効果を示しています。官民連携（PPP）により、先進的な道路建設用化学材料が連邦プロジェクトで利用可能となり、市場拡大がさらに加速しています。
主要なアスファルト添加剤企業は、デジタル品質管理やライフサイクル評価ツールを活用してプロジェクト成果を最適化し、コスト効率と持続可能性の両方を支えています。また、2021年には米国のアスファルト混合物の21.9％がリサイクルアスファルト舗装材（RAP）を使用しており、市場はリサイクルと環境に配慮した建設慣行を重視していることが示されています。
セグメンテーション分析
タイプ別:
2024年、ポリマーモディファイアがアスファルト添加剤市場を支配し、市場シェアの約29.4％を占めました。これらは、環境ストレスや交通荷重に対する舗装耐性を高める能力があり、高トラフィック道路での長期性能に不可欠です。一部の米国州のDOTは、高速道路プロジェクトでの耐久性確保のためにポリマー改質アスファルトを義務化しており、インフラ施策におけるこれら添加剤の地位を確固たるものとしています。
一方、リジュビネーターは最も急成長しているセグメントで、推定CAGRは7.85％です。RAPの使用増加が成長を後押ししており、リジュビネーターは老朽化したアスファルトバインダーの特性を回復させ、リサイクル混合物の品質を確保します。米国ではRAPの99％以上が再利用されており、リジュビネーターは持続可能な道路建設と長期的な資材計画に不可欠と認識されています。
技術別:
2024年、ホットミックスアスファルトが市場を支配し、55.6％のシェアを占めました。長期的な性能、異なる気候への適応性、政府資金プロジェクトでの利用が好まれる理由です。米国のインフラ資金を含む公共部門の取り組みも、その採用を加速させています。
ウォームミックスアスファルトは、CAGR6.73％で成長が見込まれています。生産温度の低減、燃料消費の削減、環境面での利点が、グリーンビルディングや排出削減の取り組みに適合しています。持続可能な舗装への関心の高まりにより、市場でのウォームミックスアスファルトの役割が強化されています。
