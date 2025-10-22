【EventHub活用事例】世界に挑むディープテック・スタートアップの新規事業創出を支援

株式会社EventHub

株式会社EventHub (東京都港区、代表取締役CEO：山本 理恵) が提供するシェアNo.1(※)イベント・ウェビナーマーケティングプラットフォーム「EventHub（イベントハブ）」は、Beyond Next Ventures株式会社が共催3社とともに開催した「TECHNIUM Global Conference」を支援した事例記事を発表します。

産官学、あらゆる分野からプレイヤーが集まり2,000名の来場を実現し、面談実施数は約1,000件

＜『TECHNIUM Global Conference』について＞

4社が共催として参画し、TECHNIUM Global Conference実行委員会が運営を行った本イベントについて、Beyond Next Ventures株式会社のご担当者に話を伺いました。

「TECHNIUM Global Conference」は、グローバルを目指すディープテック・スタートアップの新たな事業創出を生み出すことを目指しています。完全招待制で開催された本カンファレンスには、国内外の研究者、スタートアップ、行政、大学、VCなど産官学のプレイヤーが一堂に会し、参加者同士本質的な議論を展開する場となり、結果として約2,000名の来場を実現しました。

EventHub導入の効果

導入事例インタビュー

- 事前交流が10,000件以上で面談実施数は約1,000件！- 来場率76%越え、面談成立者では97％が来場- 登録するとそのまま再ログインなしでメッセージ送信までできるため、マッチングのハードルが下がった- 面談ブースは予約率90％超え

当社のサイトに掲載している事例記事には、コロナ禍でのオンライン開催や2022年からEventHubを利用してオフラインカンファレンスに踏み切った背景、大幅な工数削減によって実現したことや行動データログの活用方法など、回数を重ねるごとに確実に内容も充実し運営も効率的になっている様子を詳しく伺っています。ぜひご覧ください。



【イベントマーケティングプラットフォームEventHub】

EventHubは、マーケティング、営業のためのウェビナー・カンファレンスを主軸に、展示会、学会や商談会を含む幅広いニーズで利用されているシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォームです。

イベント開催やデータ分析機能をはじめ、「顧客との接点」や「ビジネス創出につながる出会い」を最大化するコミュニケーション機能を多数有しています。エンゲージメントの高いイベントやウェビナーを実現し、企業の売上に繋がるリード獲得・商談獲得を通してマーケティング・営業活動を支援しています。

【会社概要】

会社名 : 株式会社EventHub

所在地 : 〒105-0003

東京都港区西新橋1丁目1番1号 日比谷フォートタワー

代表者 : 代表取締役CEO 山本 理恵

設立年 : 2016年

URL：https://eventhub.jp