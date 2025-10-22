KEENのアパレルで秋冬のアウトドアシーンを楽しもう！どこへでも連れて行きたくなるKEEN独自のテクノロジーを搭載したパッカブルコレクションを発売！

キーン・ジャパン合同会社

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」。KEENはシューズ以外にも、アパレルアイテムを展開。この秋冬のアウトドアシーンで活躍するKEEN独自のテクノロジーを搭載した、持ち運びが便利なパッカブルコレクション(https://www.keenfootwear.jp/collections/packable)が登場。KEEN公式オンラインストア（www.keenfootwear.jp(https://www.keenfootwear.jp/)）、KEEN直営店、および、各取扱店にて発売中。

ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット \14,300

街からフィールドへ、日常とアウトドアをつなぐ“ちょうどいい”ウェアを揃えた、KEENの新作パッカブルコレクションは、全5タイプ。シューズと同じく、アパレルも全て環境に配慮したツクリカタを採用しています。ジンジャー成分配合のふんわりジャケットや、非フッ素のC0撥水加工を施した機能性と環境配慮を両立したジャケットなど、毎日をもっと快適にしてくれるアイテムが揃いました。



●環境に配慮したツクリカタ

KEENのアパレルは、機能性だけではなく、未来を見据えた素材選びも大切にしています。

・コットン混素材（100%合成繊維ではないことから生まれる肌触りの良さと環境負荷の低減）

・C0撥水加工（フッ素化合物PFAS不使用の非フッ素軽撥水技術）

KEENは2018年から、PFASを排除した製品作りに取り組んでいます。

●GINGER BRUSHED PACKABLE JACKET

(ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット)

パッカブルver.

商品名： GINGER BRUSHED PACKABLE JACKET(ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット)(https://www.keenfootwear.jp/collections/packable/products/ginger-brushed-jkt-canteen)

税込価格：\14,300

素材：ポリエステル68% / コットン22% / レーヨン10%

商品番号、カラー展開：1031594（ BLACK ）, 1031595（ CANTEEN ）

サイズ：S / M / L / XL

特徴：

・ジンジャーの成分が配合された起毛素材を使用したパッカブルジャケット

・重アウターとして着用できるジャケットは、折りたたむと枕やクッションとして楽しめ、まさにアウトドアなどで汎用性高く活躍するアイテム

・ダブルジップで重ね着などのスタイリングがしやすいようなデザイン

●GINGER BRUSHED PACKABLE SCARF

（ジンジャー ブラッシュド パッカブル スカーフ）

商品名： GINGER BRUSHED PACKABLE SCARF（ジンジャー ブラッシュド パッカブル スカーフ）(https://www.keenfootwear.jp/products/ginger-brushed-packable-scarf-black)

税込価格：\3,520

素材：ポリエステル68% / コットン22% / レーヨン10%

商品番号 , カラー展開：1031654（ BLACK ）、1031656 （ LEMON CARRY ）、1031657（ PURPLE ）、1031655（ CANTEEN ）

サイズ：FREE

特徴：

・ジンジャーの成分が配合された起毛素材を使用したパッカブルスカーフ

・手のひらサイズに小さく収納できる、持ち運びやすい仕様

・ホットパックなどが収納できるポケット付き

※同素材でキャップ(https://www.keenfootwear.jp/products/ginger-brushed-cap-purple)も展開

●NYLON PACKABLE FULL ZIP JACKET

（ナイロン パッカブル フルジップ ジャケット）

商品名： NYLON PACKABLE FULL ZIP JACKET （ナイロン パッカブル フルジップ ジャケット）(https://www.keenfootwear.jp/products/nylon-packable-full-zip-jkt-canteen)

税込価格：\15,950

素材：ナイロン95%, ポリウレタン5％

商品番号 , カラー展開：1031619（ BLACK ）、1031620（ CANTEEN ）

サイズ： S / M / L / XL

特徴：

・前両サイドジップポケットは500mlのタンブラーが収納可能

・ UV50＋C0撥水加工

・フードや裾にドローコードがあり、サイズの調整可能

・ダブルジップでスタイリングしやすいデザイン

※C0撥水（シーゼロはっすい）とは、フッ素化合物（PFAS）を使用しない、非フッ素系の撥水加工技術です。 KEENは、2018年から「永遠の化学物質」と言われるPFASを排除したモノづくりをしています。

● NYLON PACKABLE CREW（ナイロン パッカブル クルー）

商品名： NYLON PACKABLE CREW （ナイロン パッカブル クルー）(https://www.keenfootwear.jp/products/nylon-packable-crew-purple)

税込価格：\9,350

素材：ナイロン100%

商品番号 , カラー展開：1031616（ BLACK ）、1031617（ GREY ）、1031618（ PURPLE ）

サイズ: S / M / L / XL

・20デニールの軽量ナイロン素材を採用。さらにパッカブル仕様で小さく収納可能

・軽くて持ち運びにも便利で、旅行や寒さ対策としても重宝します

● NYLON PACKABLE SHIRT （ナイロン パッカブル シャツ）

商品名： NYLON PACKABLE SHIRT （ナイロン パッカブル シャツ）(https://www.keenfootwear.jp/products/nylon-packable-shirt-grey)

税込価格：\9,900

素材：ナイロン100%

商品番号 , カラー展開：1031621（ BLACK ）、1031622（ GREY ）、1031623（ PURPLE ）

サイズ：S / M / L / XL

・スリーブストラップが付いていて、袖口の調整が容易

・20デニールの軽量ナイロン素材を採用。さらにパッカブル仕様で小さく収納可能

・軽くて持ち運びにも便利で、旅行や寒さ対策としても重宝します

●KEEN公式オンラインストア 商品リンク

PACKABLE COLLECTION：www.keenfootwear.jp/collections/packable(https://www.keenfootwear.jp/collections/packable)

◆KEEN公式オンラインストア：www.keenfootwear.jp(https://www.keenfootwear.jp/)

◆KEEN公式Instagram：www.instagram.com/keen_japan(https://www.instagram.com/keen_japan/)

◆KEEN公式TikTok：www.tiktok.com/@keen_japan(https://www.tiktok.com/@keen_japan)

◆KEEN公式Facebook：www.facebook.com/KEENJapan(https://www.facebook.com/KEENJapan/)

◆KEEN公式YouTubeチャンネル：www.youtube.com/user/KEENJapan(https://www.youtube.com/user/KEENJapan)

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。 地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3 足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています