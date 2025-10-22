こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
いきなり！ステーキ公式アプリ会員限定「いきなり！スクラッチ祭り」開催
期間中、お食事20回で「ワイルドステーキブランケット」がもれなくもらえる！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年10月30日(木)～12月18日(木)までの50日間、いきなり！ステーキ公式アプリ会員限定『いきなり！スクラッチ祭り』をいきなり！ステーキ全店で開催いたします。お食事1回につき割引クーポンが当たるスクラッチを進呈するほか、期間中、お食事20回でもれなく「ワイルドステーキブランケット」をプレゼント。さらに、期間中に肉マイレージランキングの上位10位までのランカーの方へ「肉マネークーポン」を進呈いたします。
『いきなり！スクラッチ祭り』
期間：2025年10月30日(木)～12月18日(木) 50日間
※ご参加には「いきなり！ステーキ公式アプリ」への登録が必要です。
《内容①》お会計後にスクラッチを進呈！
※スクラッチの進呈は1日最大2回まで(15時までのお会計で1回、15時以降のお会計で1回)
※クーポン有効期限2025年12月31日まで
※スクラッチクーポンは他会員特典と併用可能です。
《内容②》
期間中、お食事20回でもれなく「ワイルドステーキブランケット」プレゼント！
※2026年2月中旬頃にご自宅へ配送予定です。
※ブランケットのデザインはイメージです。
《内容③》
肉マイレージランキング上位10位までのランカーへ「肉マネークーポン」を進呈！
※肉マネークーポンは2026年1月上旬頃に進呈予定です。
第１位 100,000円分
第２位： 90,000円分
第３位： 80,000円分
第４位： 70,000円分
第５位： 60,000円分
第６位： 50,000円分
第７位： 40,000円分
第８位： 30,000円分
第９位： 20,000円分
第10位：10,000円分
【実施店舗】
いきなり！ステーキ全店
