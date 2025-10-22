日本精化、「個人投資家の皆様へ」サイト新設のお知らせ

日本精化株式会社

日本精化株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役執行役員社長：矢野 浩史）は、個人投資家の皆様に向けた新しいウェブサイトを正式に開設いたしました。この新サイトは、投資家の皆様にとって有益な情報を提供することを目的としています。

サイトURL https://www.nipponseika.co.jp/investors/individual/(https://www.nipponseika.co.jp/investors/individual/)

サイトの内容

新サイトでは、以下の情報を提供いたします：

・日本精化とは:

成り立ちから現在の事業展開、これからの目指していく姿について動画でご説明いたします。

・数字で見る日本精化:

日本精化株式会社について、9つの数字で表現しております。

・こんなトコロに日本精化:

皆様の日常生活をサポートする取り扱い素材について、イラストでご紹介いたします。

・株主になると:

株主になった際に受け取ることができる配当金や株主優待についてご説明いたします。

日本精化株式会社では、今後も投資家の皆様がより良い投資判断を下せるよう、ニーズに応じた情報の提供に努めてまいります。何かご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

日本精化株式会社

本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル10F

代表者名：矢野 浩史

上場：東証プライム

資本金：59億3322万円

設立：1918年02月

事業内容：

・精密化学品の製造販売

・香粧品の製造販売

・工業用化学品の製造販売

・不動産の賃貸

URL：https://www.nipponseika.co.jp/