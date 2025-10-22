ノベルティOEMを手掛ける大同至高株式会社が「うちわデコセット」を新商品として発表。推し活に欠かせない″うちわ″を簡単にデコれるお助けアイテムが、オリジナルデザインで作製できます。

大同至高株式会社『うちわデコセット』は、お客様のイメージにあわせてオリジナルデザインで作製します。

累計10億円以上の推し活グッズ売上実績を持つ、オリジナルグッズや販促品・小売り商品のOEM/ODMができる大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、創業90年の節目の年に「うちわデコセット」を新商品として発表しました。うちわをデコレーションできるパーツが1枚のシートになっており、手軽にデコレーションを楽しむことができます。

商品概要

『うちわデコセット』は、うちわをデコレーションできるパーツが1枚のシートになったオリジナルグッズで、推し活をさらに盛り上げるアイテムとして開発されました。シートからパーツを取り外し、フックを留めて、うちわの持ち手の下から通すだけで簡単に装着できます。取り外しも簡単なため、写真を撮る時だけ装着しそれ以外の時は外すことも可能です。

全面フルカラー印刷が可能で、OEM/ODMのオリジナルグッズ・オリジナルノベルティとしてアーティスト名やツアータイトルを入れるのはもちろん、イメージカラーを用いたりキャラクターデザインでも作製できます。

使用シーン

- ライブの物販商品として- CDや映像媒体の購入特典として- 雑誌やパンフレットの付録として

うちわデコセット ※画像はサンプルデザインです商品詳細

商品名 ：うちわデコセット

最小ロット：大ロット・1,000個～

小ロット・50個～

納品サイズ：297mm×210mm(A4)

素材 ：PETクリア0.3mm

印刷 ：大ロット・UVオフセット印刷

小ロット・UVインクジェット印刷

加工 ：抜き・袋入れ

オプション：オリジナル形状に変更可能



※うちわは付属しません

※うちわによっては装着できない可能性があります

納品時はA4サイズのシートでかさばりません。シートからパーツを取り外して使用します。ライブ会場での写真撮影をさらに盛り上げます。

ライブやコンサートで大活躍するアーティストグッズ製作

アーティストの肖像を入れて物販品として販売したり、グループ名やツアー名を入れて会場ノベルティとして配布したりと、大同至高にはさまざまな使い方ができるグッズが揃っています。

アーティスト応援グッズとしての定番品のうちわから、応援を盛り上げる音が鳴るグッズ、他にもあると便利な小物系、ランダム販売にぴったりのコレクショングッズまで幅広くご用意しております。

うちわデコセットのサンプル請求は無料

大同至高株式会社では、商品のサンプル請求、お見積りは無料です。他にも数多くのオリジナルグッズをご用意しております。まずは、無料のサンプル請求から。

【本件に関するお問合せ先】

大同至高株式会社

メールアドレス：d-net@ddsp.jp

FAX：052-792-8845

【大同至高株式会社とは】

大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、創業90年の印刷会社でプラスチックシートへのUVオフセット印刷・UVシルクスクリーン印刷技術を活用し、アイデア販促品・ノベルティ・オリジナルグッズの作製を手がけています。

グッズ製作会社をはじめ、レコード会社、芸能事務所、ゲーム会社、イベント運営企業など、エンタメ業界を中心に多くのお客様にご採用いただき、販売グッズからキャンペーンノベルティまで多彩な用途でお客様の想いを形にしてまいりました。430点以上の豊富な商品ラインアップに加え、推しのイメージカラーやキャラクターモチーフを活かした完全オリジナル形状での作製も承ります。

ファンの想いを形にするコレクショングッズ、持ち歩きたくなる推し色アイテム、イベントで映える応援グッズなど、“推し活”をより楽しく、より特別にするグッズの作製なら、大同至高にお任せください。

【大同至高株式会社について】

名称 ：大同至高株式会社

代表者 ：代表取締役 川瀬康輝

所在地 ：〒463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目448

創立 ：昭和28年12月24日

資本金 ：1,000万円

Tel：052-792-8841 / Fax：052-792-8845

▼大同至高株式会社

▼小ロット専門店「Do!SHOP」

▼地球にやさしい新素材誕生「PLAの大同至高株式会社」

