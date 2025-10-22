【株式会社 LIVE BOARD様】テクバンがご支援したkintone伴走開発導入事例をご紹介

テクバン株式会社

テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、デジタルOOH（Digital Out Of Home）領域における広告配信プラットフォームの運営、媒体開拓、広告枠販売を展開する株式会社 LIVE BOARD様（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高木 智広、以下LIVE BOARD）のkintone伴走開発導入事例を掲載いたしました。

■サービス導入の経緯

株式会社 LIVE BOARD様は、別のクラウド型業務支援システムを導入して目的別に運用していました。

しかし、そのシステムのランニングコストに対する十分な費用対効果を得られていないことが課題のひとつでした。

また、今後会社として大きくなることを踏まえると、コストの最適化や業務の効率化を実現できるようなシステム基盤が必要だと考え、既存のシステムから他のサービスへの移行を検討し始めました。

テクバンはこれらの課題を解決するために、kintone伴走開発サービスをご提案いたしました。

■テクバンのサポート・導入効果

サポートの結果、既存のシステムで使っていた機能をそのままkintoneで踏襲し、これまでの業務システムを維持しながら年間数百万単位でコストを削減できたことが大きな成果となりました。

■テクバンのサービス特徴

以下がサービスの特徴です。

・運用上の課題を解決するためのサービス

お客様ごとにお問い合わせ専用スペースを開設することで、パーソナルなお問い合わせ環境を実現し、お客様のkintone運用をご支援いたします。



・運用にも強い伴走サポート

運用面を視野に入れたアドバイスや他システムとの連携が発生する際のサポートが可能です。

また、アプリの軽微な修正や新しいアプリを追加したい場合、新アプリのモックアップ作成も実施いたします。



・伴走サポートサービスの価格はシンプル！

月額200,000円から月20時間分のお問い合わせサポートが可能です。

また、kintoneご担当者3名登録可能であり、弊社kintoneエンジニアがサポートいたします。

詳細は下記のページをご覧ください。

株式会社 LIVE BOARD様 導入事例

https://www.techvan.co.jp/casestudy/live_board/

kintone伴走開発

https://www.techvan.co.jp/solution/system/kintone/

■企業情報

株式会社 LIVE BOARD

本社所在地：〒150-0001

東京都渋谷区神宮前3-1-30

Daiwa青山ビル7階

設立：2019年2月1日設立

代表者：代表取締役社長 高木 智広

事業内容：デジタルOOHの広告配信プラットフォームの運営、広告媒体の開拓、広告枠の販売など

URL：https://corp.liveboard.co.jp/

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

プロダクトサービス

ビジネスアウトソーシング

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高