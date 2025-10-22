ITreview Best Software in Japan 2025にて「Teachme Biz」がTOP100にランクイン

株式会社スタディスト

マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を提供する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太、以下「アイティクラウド」）が、製品レビューをもとに顧客満足度の高い製品を選定した「ITreview Best Software in Japan 2025」において「Teachme Biz」がTOP100にランクイン、また「ITreview Grid Award 2025 Fall」においてマニュアル作成ツール部門の「Leader」を受賞したことをお知らせします。

スタディストでは、今後もTeachme Bizがより使いやすく、ユーザーの経営課題を解決しやすいプロダクトとなることを目指し、機能追加やUI/UX改善に努めてまいります。

実際に投稿されたレビュー（抜粋）



「高齢化する会社の情報蓄積に最適なマニュアル作成ツール」（精密機械｜100-300人未満）

高齢化が進み、社歴が長い社員が「感覚的」に対応していた仕事をマニュアル化して残すことができた。幅広い業務に対応可能で、資料作成の専門知識がなくても動画や画像ベースのマニュアルを感覚的に作り込める。出来上がりのクオリティーも高く、共有の把握漏れがなくなった。

また有給取得時や退職者が出た際、引き継ぐ社員が苦労する場面も減り、業務がスムーズにまわるようになった。新人への教育にも活用しており、独り立ちまでのスピードも格段に上がったと思う。

「PC初心者にも簡単作成が可能」（その他小売・卸売｜300-1000人未満）

マニュアルを浸透してゆく流れを作るなかで連携するその他の業務の運用見直しにもつながった。導入サポートのおかげで社員の自主性が向上し、難しい機械の組み立て方法を感覚的に理解することが出来た。

動画と画像を併用し感覚的に理解しやすいマニュアル作成が可能で、多言語化もボタン一つで行うことができる。

「誰でもマニュアルが作れる画期的なツール」（不動産売買｜100-300人未満）

マニュアル作成が簡単です。写真や動画をアップロードするだけで、誰でも簡単にわかりやすいマニュアルが作れます。口頭での説明やOJTにかかる時間を大幅に削減できました。

マニュアルの修正も簡単で、変更内容はすぐに全社員に共有されます。最新の情報を常に保つことができるので、社歴が浅いメンバーでも業務品質が標準化され、誰が対応しても安定したサービスを提供できるようになりました。

ITreview Best Software in Japanについて

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、ITreviewでリアルユーザーのレビューを20件以上獲得した製品を対象に、製品への満足度や使いやすさ、サポート品質といった各種評価のスコア、レビュー件数や市場での検索数、今年度の獲得レビュー比率、今年度の注目度といった指標を掛け合わせITreview Scoreを算出。本Scoreの上位100製品を選出しています。

https://www.itreview.jp/best-software/2025

ITreview Grid Awardについて

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

ITreviewとは

ITreviewとは、法人向けB2B向けIT製品/SaaSのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者においてはユーザーにより投稿されたレビューや製品情報の閲覧ができ、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーにおいては、自身が活用する製品評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用にまつわるナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約400のカテゴリー、約5,000製品とそれらに関するレビューを約7万件掲載しています。

https://www.itreview.jp/

Teachme Bizについて

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポートし、国内外の2,100社以上で活用されています。1社あたり月額 59,800円（税抜）から利用可能で、デロイト トーマツ ミック経済研究所による『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2024年度版』における「動画マニュアル作成支援ツール市場」の調査では、すべての業種、ユーザー規模において売上金額シェアNo.1を獲得しました。

https://biz.teachme.jp/

株式会社スタディスト 会社概要

所在地：東京都千代田区神田錦町１-６ 住友商事錦町ビル９階

設立：2010年3月19日

資本金：10,320万円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役CEO 鈴木 悟史

事業内容：法人向けのクラウドサービス、コンサルティングサービスの提供

ウェブサイト：https://studist.jp/

報道関係者 お問い合わせ先

株式会社スタディスト

広報：近内

E-mail： pr@studist.jp