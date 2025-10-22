【10/30(木)開催】 「会話するGA4」紹介セミナー：AI活用で分析時間を短縮し、データに基づいた意思決定を実現！

株式会社メディックス

株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役：田中正則、以下メディックス)は、無料オンラインセミナー『「会話するGA4」紹介セミナー：AI活用で分析時間を短縮し、データに基づいた意思決定を実現！』を開催いたします。

申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20251030_MD_GA4MCP_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20251030

■セミナーについて

【開催概要】

【セミナー概要】

近年、多くの企業がGA4を導入している一方で、「レポート作成に時間がかかる」、「売上低下の原因がわからず、改善アクションが遅れる」といった課題が顕在化しています 。

本セミナーでは、GA4の生データとAIを連携させ、自然言語でデータ分析を可能にする統合支援サービス「会話するGA4」を紹介します。

自然言語で質問するだけで、AIが複雑なデータ分析を代行し、根本的な原因の特定や具体的な改善のヒントを、数分で導き出します 。

GA4の専門家でなくとも、誰もがデータに基づいた意思決定を行えるようになり、分析時間を劇的に短縮し、マーケティング担当者は戦略的な業務に集中できるようになります。また、広報担当者はメディアとの関係構築やコンテンツ作成といった本来の業務に、より多くの時間を割くことができます。

▼セミナー参加で得られるナレッジ

・GA4のデータを、自然言語で瞬時に分析するための具体的な仕組みとメリット

・AIによるCVR低下の根本的な原因の分析や、広報効果の定量的な可視化の具体例

▼このような方におすすめ

・GA4のデータ分析やレポート作成に時間がかかりすぎている方

・売上低下の根本的な原因がわからず、改善が遅れていると感じている方

・GA4の専門知識がなくても、データに基づいた迅速な意思決定をしたい方

・データ集計の手間を省き、マーケティングや広報といったコア業務に集中したい方

ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。

■メディックス 会社概要

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務、インターネット広告の企画・制作、Webサイトの構築、Web解析の運用コンサルティング、CRMコンサルティング、データ活用基盤の構築、メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

■本件のお問い合わせ先

株式会社メディックス 広報担当：徳田

TEL：03-5280-9471 メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp