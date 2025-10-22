【一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ】”牛タン・生海老・真蛸“の贅沢三昧なしゃぶしゃぶを食べ放題でご堪能あれ！食欲の秋を彩る「特別コース」を数量限定にてご提供いたします！

～ 食欲の秋♪心も満たす充実のしゃぶしゃぶ食べ放題！～

ニラックス株式会社すうぷのHPはこちら :https://nilax.jp/store/57

スタイリッシュな空間で、台湾一人鍋しゃぶしゃぶや、台湾スイーツなどの『台湾グルメ』が堪能できる『一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店』。

この度、2025年10月23日（木）より数量限定にて『牛たん・生海老・真蛸』のしゃぶしゃぶが堪能できる食べ放題特別コースが、数量限定にて新登場！

沢山のお野菜と共に味わう「すうぷ」の『しゃぶしゃぶ』は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルで自分好みにお楽しみいただけます。味を変えて2度楽しめる「だし」と、バラエティー豊かなたれやトッピングで、〆まで飽きることなくお召し上がりいただけます。

「すうぷ流」 アレンジだしの楽しみ方

step1.

最初は鰹節の風味豊かな『黄金だし』でお楽しみください！

step2.

黄金だしを楽しんだあとは…

＜すうぷBAR＞のオリジナルだしをプラスして味変！

今回の「食べ放題特別コース」では、豚バラなどの定番ラインナップに加え、独特の食感と旨味溢れる深い味わいで、焼き肉でも人気な部位『牛たん』、プリプリの食感がたまらない『生海老』、更に食感も良く噛めば噛むほど旨味を感じる『真蛸』が仲間入り！

食べ放題で思う存分ご堪能いただけます！

更に、今回は、食べ放題コース以外にも、少しずつ楽しみたい方に最適！

1皿限定コースもご提供！

牛たん・生海老・真蛸＜1皿盛り＞特別コース

是非この秋の食欲は、すうぷのしゃぶしゃぶで満たしてください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

牛たん・生海老・真蛸特別コースについて

【店舗情報】

・店舗名：一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店

・住所：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6丁目7 静岡パルコ2F

・TEL：054-275-5532

・予約サイト：https://x.gd/1CpQl

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務