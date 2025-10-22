小林クリエイト株式会社

小林クリエイト株式会社（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長：小林友也、以下小林クリエイト）は、テルモ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鮫島 光、以下 テルモ）と共同で、同社の医療現場における薬剤投与の安全性と効率性を飛躍的に向上させる「スマートインフュージョンシステム」（以下、スマートポンプ）（※1）に対応したUHF帯RFタグラベル（※2）を開発しました。本製品は、小林クリエイトが独自に設計したアンテナを搭載し、薬剤の特性や運用環境に左右されない高い読取性能を実現します。これにより、医療従事者の負担軽減と医療安全のさらなる向上に貢献します。

医療現場では、患者様への薬剤投与において、薬剤の取り違えや誤った量の投与など、人為的なミスを防止するための厳重な確認作業が不可欠です。薬剤のピックアップの際には医師の指示に基づく3点認証（看護師ID、患者ID、処方ID）が行われますが、最終的なポンプへの薬剤セット時は目視での確認であり、誤投与のリスクや医療従事者の業務負荷増大という課題を抱えていました。

この課題に対し、テルモのRFタグ付きのシリンジを自動で読み取れるスマートポンプは、国内初の取り組みとして注目されています。小林クリエイトは、この革新的なポンプの価値をさらに高めるべく、長年培ってきた自動認識技術とラベル製造の知見を結集し、テルモのスマートポンプでの使用に特化した高性能なUHF帯RFタグラベルの開発に成功しました。

・ 独自のアンテナ設計により薬剤（液体）の影響を受けない安定読み取り

RFタグは、液体を含む容器に貼付された場合、電波の特性上、通信性能が低下するのが一般的です。これに対し、本製品は小林クリエイトが独自に設計したアンテナを採用しており、安定した情報の読み取りが可能です。これにより、誤った薬剤のセットや投与ミスを未然に防ぎ、医療安全の向上に大きく貢献します。

・ テルモのスマートポンプでの確実な自動認識を実現

独自のアンテナ設計により、複数のシリンジが患者様に使用されている中でも、誤読なく個々の情報を正確に読み取り・識別が可能です。シリンジについているRFタグの読み取りは、従来通りのシリンジセットで行えるため、特別な 取り扱いは不要で、医療従事者は従来の運用を大きく変更することなく、スムーズにシステムを導入することができます。

小林クリエイトは、自動認識技術を通じて、医薬分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進しています。医療従事者の負担軽減と、患者様の安全を最優先に考えたソリューションを提供することで、より安全で効率的な医療現場の実現に貢献してまいります。

（※1）RFID対応機種は「テルフュージョンシリンジポンプSS型10」「テルフュージョンシリンジポンプSS型10TCI」の２機種。

（※2）UHF（極超短波）帯の周波数を利用した無線通信技術「RFID（Radio Frequency Identification）」に使われる、ラベル状のICタグ。

小林クリエイト株式会社

ヘルスケアソリューション部 ヘルスケア企画課

ヘルスケア専用サイト：https://k-cr.jp/kocohlcare/

お問い合わせフォーム : https://k-cr.jp/kocohlcare/contact/

《小林クリエイト株式会社》について

小林クリエイト株式会社は、1937年に国内で初めて計測用記録紙の製造に成功した印刷会社です。

創業80年を超えた今、配送伝票や配送ラベルをはじめとする数多くの印刷物を提供すると同時に、自動車製造業向けの生産物流システム等のシステム開発、郵送物等に関するデータ処理事業など多岐にわたる製品・サービスを提供しています。

いつの時代もお客様から「ありがとう」といっていただける企業であり続けるために、私たちは印刷という枠にとらわれず、新しいことに常にチャレンジしていきます。

商号 : 小林クリエイト株式会社

代表 : 代表取締役社長 小林友也

所在地 : 愛知県刈谷市小垣江町北高根115番地

創業 : 昭和12年4月1日

事業内容 : ビジネスフォーム、記録紙の製造・販売、業務システムの開発・販売・保守・運用、データプリントサービスなどの業務受託サービスの販売・運用 など

資本金 ： 1億円

Webサイト : https://k-cr.jp