「OWNSER（オウンサー）」、60%新規入店！洗練されたストリート×モードの新ブランド登場
アジアのトレンドを発信するグローバルファッションECストア「60%（シックスティーパーセント）」に「OWNSER（オウンサー）」が新規入店！
【「OWNSER（オウンサー）」って？】
OWNSERは、今年1月にローンチされました。
モダンでアクティブ、若くてダイナミック。
忙しい都市の中で、自分らしさを表現する若い女性。
トレンディでありながらシンプルなデザイン。
都会的なライフスタイルを追求。
（“OWN”ER＋“SER”ENE）
ブランドのコンセプトは「自分スタイルを誇りに、枠に囚われずに着る」。
OWNSERは、既存のジャンルに縛られないミックス感覚を大切にしており、ストリートのカジュアルさとモードのエッジを融合させたコレクションを展開しています。ブランド名由来は上述の通り、「OWN＋SER」で、自分のスタイルを“所有”し、“提供する”という２つの行為をファッションとして具現化しています。
OWNSERのアイテムは、IVE、(G)I-DLE、aespaをはじめとする多くの韓国アイドルが、ステージ衣装や私服で着用している、今まさに注目を集める有名ブランド。
そんな話題のOWNSERが、ついに「60%」に新規入店！
これを記念して、期間限定のスペシャルセールを開催中です。トレンド感のあるデザインから、ミニマルで洗練されたアイテムまで一挙にチェックできるチャンス。
■キャンペーン概要
セール期間：2025年10月22日 12:00 ～11月4日 11:59
▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202510-ownser-newopen-sale_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202510-ownser-newopen-sale_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/ownser_offi/
OWNSER｜オウンサーは2023年に韓国で設立されたユニセックスカジュアルブランドです。冷たいながらも馴染み深く、静寂ながらも鮮明な瞬間を捉えた商品ラインナップが特徴で、20代前半から中盤の女性に支持を得ています。それは、独特の魅力と個性が最も自然な形で輝くよう、無駄な誇張を排し本質的な美を追求するデザインによるもの。私たち独自のスタイルで存在する瞬間を演出するOWNSERENE-PROJECTにぜひご参加ください。
■ 株式会社シックスティーパーセント
2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点
会社名 ：株式会社シックスティーパーセント
代表者 ：代表取締役 真部大河
所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階
設立 ：2018年7月
HP ：https://corp.sixtypercent.com/
【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当
・E-Mail ：press@sixty-percent.com
■ 60%
「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。
webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k
Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/
X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent
Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP