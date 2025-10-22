JOY GROUP、イタリアの皮膚科学的ヘアケアブランドFolteneの買収を完了

上海、2025年10月22日 /PRNewswire/ -- 中国の大手マルチブランド美容グループである JOY GROUP（Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.）は、イタリア発の皮膚科学的ヘアケアブランドFoltèneの買収完了を発表しました。



1944年にミラノで製薬研究者によって設立された Foltène は、その科学的伝統と革新的な先駆性で広く知られています。同ブランドは、臨床的に立証された独自の有効成分複合体 Tricosaccaride® および Tricalgoxyl® を開発しており、より太く、ボリュームのある、健康的な髪の成長を促進します。Foltèneの中核製品群は、髪とケラチンの健康的な成長および修復に重点を置いており、育毛アンプル、男女別の育毛シャンプー、眉毛・まつ毛用美容液、ネイル修復エッセンスなど、幅広いカテゴリーをカバーしています。

厳格な科学的研究および臨床試験に裏打ちされた Foltèneの製品は、世界の主要な研究機関からも高く評価されています。現在、Foltèneは30か国以上で販売され、世界中の消費者から信頼され、愛用されています。

今回の買収は、Foltèneのブランド事業全体を対象とするグローバル買収であり、ブランド資産、世界的な流通ネットワーク、サプライチェーンシステム、イタリアにある研究所を含みます。

JOY GROUP の会長兼 CEO Allan Liuは次のように述べています：「頭皮と髪の健康に対する関心が高まる中、私たちは今後、非常に大きな成長の機会を見込んでいます。確かな科学的伝統、先進的な独自技術、そして幅広い製品ラインアップを備える Foltèneは、世界中の消費者から信頼と高い評価を獲得しています。私たちは、Foltèneを JOY GROUP ファミリーに迎えることができ、大変光栄に思います。この買収により、私たちのヘア＆スカルプケア分野での存在感が強化され、より多くの消費者に科学的根拠に基づく先進的なソリューションを提供できるようになります。」

この買収は、JOY GROUP の「マルチブランド・マルチカテゴリー・国際展開」戦略における新たなマイルストーンとなり、カラーコスメ、ヘア＆スカルプケア、皮膚科学スキンケアにわたる包括的なポートフォリオの完成を意味します。Foltèneの加わりにより、グループ既存ブランドとの強力なシナジーが生まれ、JOY GROUP がグローバル美容市場で継続的に成長とイノベーションを推進する原動力となります。

JOY GROUPについて

JOY GROUPは、「すべての人に喜びをもたらす美の世界を創造する」という使命を掲げるマルチブランド美容企業です。当社のポートフォリオには、以下が含まれます：JUDYDOLL、JOOCYEE、Biophyto Genesis、René Furterer（中国事業）、Foltène（フォルテン） などを含み、カラーコスメ、皮膚科学スキンケア、ヘア＆スカルプケアの分野を網羅しています。当社は独自の研究開発（R&I）センターと化粧品製造施設も運営しており、各分野の優秀な人材を結集して、統合的で俊敏かつ柔軟なエンドツーエンドのサプライチェーンを構築しています。

