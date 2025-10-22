【ハンドボール】2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズの全試合をAIカメラで自動撮影・ライブ配信いたします

株式会社NTTSportict

株式会社NTTSportict（本社：大阪市 代表取締役社長 中村正敏 以下、NTTSportict）は、2025年11月1日（土）より開幕する「2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズ powered by ほっともっと」の全74試合をNTTSportictが提供しているAIカメラ「STADIUM TUBE 」で自動撮影・ライブ配信いたします。

AIカメラによる試合配信はリーグH （事務局：一般社団法人 日本ハンドボール協会）として初めての試みとなります。

試合の模様は、リーグＨ 公式YouTubeチャンネルにて無料でご視聴いただけます。

リーグH 始動以降、初開催となる「2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズpowered by ほっともっと」の試合を、ぜひご覧ください！

リーグＨ 公式YouTube

https://www.youtube.com/@LeagueH_handball

○大会概要

大会名：2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズ

主催：一般社団法人日本ハンドボールリーグ

主管：ホームゲームとしてチャレンジ・ゲームズを開催するチーム

開催期間：2025年11月1日（土）～2026年3月22日（日）（計７節・全74試合）

目的：リーグＨ加盟チームに所属する若手選手や、今後チームの中心選手として期待する選手などを中心に、より多くの実戦経験の機会を創出し、個々の選手の育成、ひいてはチーム力の底上げやリーグ全体のさらなる活性化を図ることを目的として、チャレンジ・ゲームズを開催する。

※リーグH チャレンジ・ゲームズに関する最新情報はリーグH 公式HPをご覧ください。

https://leagueh.jp/news/

【今回の撮影に使用されるAIカメラについて】

STADIUM TUBE S3

NTTSportictが提供するAIスポーツカメラは、Pixellot Ltd.（本社：イスラエル）が開発した無人撮影カメラで、AIによる自動撮影や編集機能を備えています。

スタジアムなどの競技施設に設置することで、撮影コストを約10分の1に抑えることができます。また、動画の再生前に広告動画を自動挿入することも可能です。

現在、サッカー、バスケットボール、ラグビー、アメリカンフットボール、バレーボールなど16競技の撮影に対応しており、「オートプロダクション」モードでは、本物のカメラマンが撮影しているかのような自然なカメラワークになります。

「STADIUM TUBE S3」HP：https://stadiumtube.com/s3/(https://stadiumtube.com/s3/)

【NTTSportict 会社概要】

会社名：株式会社NTTSportict（NTTスポルティクト）

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号NTT西日本 QUINT BRIDGE3階

代表者：中村正敏

設立：2020年4月1日

HP：https://nttsportict.co.jp/

【事業概要】

・AIカメラを活用したアマチュアスポーツ等による映像ライセンス獲得及び映像配信事業

・広告・放映権・動画コンテンツの制作、販売

・上記に付帯または関連する一切の事業 等