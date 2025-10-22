【ハンドボール】2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズの全試合をAIカメラで自動撮影・ライブ配信いたします
株式会社NTTSportict（本社：大阪市 代表取締役社長 中村正敏 以下、NTTSportict）は、2025年11月1日（土）より開幕する「2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズ powered by ほっともっと」の全74試合をNTTSportictが提供しているAIカメラ「STADIUM TUBE 」で自動撮影・ライブ配信いたします。
AIカメラによる試合配信はリーグH （事務局：一般社団法人 日本ハンドボール協会）として初めての試みとなります。
試合の模様は、リーグＨ 公式YouTubeチャンネルにて無料でご視聴いただけます。
リーグH 始動以降、初開催となる「2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズpowered by ほっともっと」の試合を、ぜひご覧ください！
リーグＨ 公式YouTube
https://www.youtube.com/@LeagueH_handball
○大会概要
大会名：2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズ
主催：一般社団法人日本ハンドボールリーグ
主管：ホームゲームとしてチャレンジ・ゲームズを開催するチーム
開催期間：2025年11月1日（土）～2026年3月22日（日）（計７節・全74試合）
目的：リーグＨ加盟チームに所属する若手選手や、今後チームの中心選手として期待する選手などを中心に、より多くの実戦経験の機会を創出し、個々の選手の育成、ひいてはチーム力の底上げやリーグ全体のさらなる活性化を図ることを目的として、チャレンジ・ゲームズを開催する。
※リーグH チャレンジ・ゲームズに関する最新情報はリーグH 公式HPをご覧ください。
https://leagueh.jp/news/
【今回の撮影に使用されるAIカメラについて】
STADIUM TUBE S3
NTTSportictが提供するAIスポーツカメラは、Pixellot Ltd.（本社：イスラエル）が開発した無人撮影カメラで、AIによる自動撮影や編集機能を備えています。
スタジアムなどの競技施設に設置することで、撮影コストを約10分の1に抑えることができます。また、動画の再生前に広告動画を自動挿入することも可能です。
現在、サッカー、バスケットボール、ラグビー、アメリカンフットボール、バレーボールなど16競技の撮影に対応しており、「オートプロダクション」モードでは、本物のカメラマンが撮影しているかのような自然なカメラワークになります。
「STADIUM TUBE S3」HP：https://stadiumtube.com/s3/(https://stadiumtube.com/s3/)
【NTTSportict 会社概要】
会社名：株式会社NTTSportict（NTTスポルティクト）
所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号NTT西日本 QUINT BRIDGE3階
代表者：中村正敏
設立：2020年4月1日
HP：https://nttsportict.co.jp/
【事業概要】
・AIカメラを活用したアマチュアスポーツ等による映像ライセンス獲得及び映像配信事業
・広告・放映権・動画コンテンツの制作、販売
・上記に付帯または関連する一切の事業 等