韓国コスメブランド『fwee（フィー）』、日本5号店「フィーアジト神戸」オープンと同時に大本命下地「スパグロウUVトーンアップベース」を発売！

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN（日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金大栄）が展開するコスメブランド「fwee（フィー）」は、 日本５番目のフラッグシップストア「フィーアジト」を神戸に2025年10月25日（土）より新規オープンいたします。

「fwee（フィー）」は、“国民的リップ”として愛され、最近では日本限定カラーも登場した「3Dボリューミンググロス」や、数えきれない再販リクエストに応えて再発売された“元祖人生クッションファンデ”「クッションガラスオリジナル」など、ポイントメイクからベースメイクまで幅広く展開し、日本のコスメ市場でも高い人気を誇る韓国発のトレンドコスメブランドです。

このたび新オープンする「フィーアジト神戸」では、みんなの理想をカタチにした“大本命下地”

「スパグロウUVトーンアップベース」をオフラインでは初めて発売いたします。

ガラス玉のようなツヤを実現するクッションガラスシリーズの人気を通じて、ベース名家としてしられているfweeがこだわり抜いて開発した自信作となり、より大きな注目を集めることが予想されます。

商品概要

フィー スパグロウUVトーンアップベース

それぞれの理想の肌を追求し、ベストな仕上がりを叶える肌タイプ別トーンアップ下地。

01 グロウは、しっとり潤いながらキメをなめらかに整え、ひと塗りで光を宿すツヤ肌を叶える混合肌向けタイプ。

02 リッチグロウは、潤いをぎゅっと閉じ込め、

朝から夜まで続くみずみずしい水光ツヤ肌を実現する乾燥肌向けタイプ。

全2色 | 税込み価格 2,310円

商品概要

フィー ファーミラーキーリング、ステッカー葉書きパック

ホリデーシーズンにぴったりの、ふわふわのファーミラー。

キーリング付きデザインでバッグに付けて持ち歩ける、

キッチュなファッションアイテムです。

アジト限定で、ホワイト・ピーチ・パープルの新しい3色が登場しました。

フィーの可愛い世界観がぎゅっと詰まったステッカー葉書きパックも、アジト限定で販売いたします。

ファーミラーキーリング 全5色 | 税込み価格 770円

ステッカー葉書きパック 1枚 | 税込み価格 440円

■オープン記念期間限定イベント

「フィーアジト神戸」のオープンを記念して、10月25日(土)～11月21日(金)の1ヶ月間限定で新作スパグロウUVトーンアップベースを含めたフィーの全商品を20%オフでお買い求めいただけます。

なお、３千円以上ご購入いただいたお客様全員に、 数量限定ギフトファーミラーキーリングブルーをプレゼントいたします。

■数量限定！購入者限定特典

１.新作を含めたフィーの全商品20％OFF

２.３千円以上購入時、ファーミラーキーリングブルーをプレゼント。

※数量限定。

３.1個以上購入時、トーンアップベースミニをプレゼント。

４.ハイライター購入時、グリッターキーリングをプレゼント。

※ハイライター1つ購入につき、グリッターキーリング1つずつ贈呈

４.5,000円以上購入で、ファーポーチ(カラー1色選択)をプレゼント

※クーポン・割引適用後のお会計基準

『𝐹𝑒𝑒𝑙 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡』をスローガンに掲げ、日常の瞬間を特別なものにする独自の製品を次々と生み出している韓国コスメブランド。唯一無二なもちっとテクスチャーでスフレのようにふわっと発色する「フィーリップアンドチークブラーリープリンポット」や一塗りでぷっくり光沢リップ*²が完成する「フィー3Dボリューミンググロス」が若者を中心に支持を集めている。今年9月には東京*³、大阪*⁴、名古屋*⁵に続く４店舗目の直営店「fwee Agit 福岡*⁶」をオープンさせ、連日行列で時には入店まで1時間待ちになるほど大反響を呼んでいる。

*² メイクアップ効果による

*³ 『fwee Agit TOKYO』〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目4-20

*⁴ 『fwee Agit OSAKA』〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目9-38

*⁵ 『fwee Agit タカシマヤゲートタワーモール』〒450-6605 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号

*⁶ 『fwee Agit 福岡』〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-12-8 CesioDaimyo 1階

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金大栄

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

Qoo10公式：https://www.qoo10.jp/shop/fwee

Amazon公式：https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

楽天公式：https://www.rakuten.co.jp/fwee/