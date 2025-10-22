【先着150名様】11月3日（月）限定でワンコインカット（500円）を開催! ″Anphi(アンフィ)″が神奈川県川崎市にNEW OPEN！

GYRO HOLDINGS 株式会社

ヘアサロンを運営する株式会社イーグラント・コーポレーション（本社：新宿区西新宿、代表取締役：中村英二）は、神奈川県川崎市に「Anphi（アンフィ）稲田堤店」をオープンいたします。

ケアトリートメントが自慢！マンツーマンで丁寧な施術が口コミで大好評！

「イーグラント」公式サイト :https://egrant.co.jp/

神奈川県を中心にヘアサロンを展開する株式会社イーグラント・コーポレーションは、この度「Anphi（アンフィ）稲田堤店」をオープンします｡

総来客数80万人を超え､リピート率は96％※という圧倒的支持を誇る美容室Anphi｡人気の秘密はプチプラなだけでなく､徹底した技術とクオリティ､そしてこだわりのくつろぎ空間｡

また、今回の出店を機に、Anphiはヘアケアとヘッドスパを強化した新たなスタイルへと進化いたします。大好評の自社開発「33（サーティスリー）」を全メニューで使用。

33人の髪の専門家が髪と頭皮のことを本気で考えて完成したシャンプー&トリートメントとなっており、Anphiのこだわり抜いたケアラインが、施術後の仕上がりをさらにワンランク上の美しさへ導きます。

ヘアカラー剤には頭皮の事を考えた「オーガニックカラー」や透明感抜群の「エヌドットカラー」を導入。1人のスタイリストが仕上げまで担当するAnphiでは､お客様1人1人に寄り添った接客､ヘアスタイルをご提案いたします｡

※自社計算、既存顧客のみの計算方法で算出

●店舗詳細URL／https://beauty.hotpepper.jp/slnH000775838/?cstt=2(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000775838/?cstt=2)

オープン記念『ワンコインカット』イベント

そんな同店がこの度､オープン記念の『ワンコインカット』イベントを開催します｡

プレオープン日である11月3日（月）､先着150名様限定でAnphiのカットを500円(税込)にてご提供いたします｡

この機会にぜひお試しください。

（※シャンプーをご希望の場合は別途1,000円､プレオープン日のご予約は承っておりませんのでご了承ください）

『33（サーティスリー）』について

同社のプライベートブランド（PB）商品として、33人の髪の専門家が髪と頭皮のことを本気で考えて完成したシャンプー&トリートメント『33（サーティスリー）』。2025年7月1日（火）より、自店の美容室を中心に販売を開始いたしました。

◆Feature 01 選び抜いたこだわりの配合。スキンケア発想シャンプー

「美しい髪の毛は、すこやかな頭皮から。」という考えのもと生まれた、スキンケア発想の低刺激性※シャンプー。

配合成分にとことんこだわり、頭皮と髪に本当に必要だと思うものを33人で厳選しました。頭皮の乾燥を防いで、うるおいのある状態をキープしながらも、余分な汚れはしっかり落とし、すこやかな地肌へ。

※パッチテスト済み。ただし、全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

◆Feature 02 サロン向け化粧品メーカーとタッグを組んだからこそ生まれた「答え」

33人の髪の専門家とサロン向け化粧品メーカーがタッグを組んで開発。

何度も何度も試作を繰り返し、各成分の配合比率を0.1%単位までこだわって調整して、さまざまな検査を経て、ようやく完成しました。どちらが欠けていても辿り着けなかった「答え」、それが33シャンプー＆トリートメントです。

◆Feature 03 カラーや紫外線で傷んだ髪もずっと触っていたくなるような なめらかな手触りに

ダメージホール補修成分※1や、美容液成分※2を複数配合。

紫外線やブリーチ、パーマで傷んだ髪もうるおって、ずっと触っていたくなるような、なめらかな手触りに。ダメージ毛の方にこそ、使っていただきたい商品に仕上がりました。

※1 共通性分：加水分解ケラチン、加水分解コラーゲン／ディープモイストのみ：加水分解卵殻膜［毛髪補修成分］

※２ シルキースムースシャンプー：ユズ果実エキス、セージ葉エキス、ウメ果実エキス、ヤグルマギク花エキス［保湿成分］／ シルキースムーストリートメント：ユズ果実エキス［保湿成分］、ツバキ種子油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油［エモリエント成分］／ ディープモイストシャンプー＆トリートメント：セラミドNG、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、セラミドAP［毛髪補修成分］

施術メニュー一例

・カット+シャンプー：4,000円

・オーガニックカラー：4,000円

・エヌドットカラー：5,000円

・ティアラデジタルパーマ＋カット：10,800円

・ティアラ縮毛矯正＋カット：10,800円

・3Stepシルクトリートメント

（ブロー料金＋1400円）：3,600円

・Anphi最上級トリートメント

（ブロー料金＋1400円）：7,100円

・ヘッドスパ：3,900円

※価格はすべて税込

「Anphi 稲田堤店」店舗情報

所在地 ：神奈川県川崎市多摩区菅2丁目3-12レジデンス小林102

営業時間 ：9:00～20:00

（カット最終受付19:00）

セット面数：10席

アクセス ：JR南部線稲田堤駅徒歩2分。

京王線稲田堤駅徒歩3分。

オープン日：2025年11月4日（火）

店舗URL ：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000775838/?cstt=2

※ご予約はホットペッパービューティーのネット予約からお願いいたします。

〈本当に髪に良いものだけを使用〉極上トリートメントとヘッドスパで髪と頭皮に栄養を与え、艶やかで美しい髪へ導きます。全メニューで33人の髪の専門家が【髪と頭皮のことを本気で考えて作った】シャンプー＆トリートメントを使用。経験豊富なスタイリストがカウンセリングから仕上げまで【マンツーマン】で対応します。

会社概要

株式会社イーグラント ・コーポレーション

株式会社イーグラント・コーポレーションは、「美容師が幸せな美容室がお客様を幸せにする」という想いのもと、「美容師ファースト」を掲げ、神奈川・東京で大型美容室Anphiを10店舗運営する企業。

1人でも多くの美容師さんに有益な情報を届け、より豊かな生活を送ってもらいたいという想いから、美容師向けメディア「美容師さんの為のお役立ち知識」の運用や各種セミナーを実施している。

■店舗一覧（全11店舗）

Anphi井土ヶ谷店／Anphi金沢文庫店／Anphi弘明寺店／Anphi新杉田店／Anphi南町田店／Anphi矢向店／Anphi鶴間店／Anphi淵野辺店／Anphi神奈川新町店／Anphi高座渋谷店／Anphi稲田堤店

・商 号：株式会社 イーグラント・コーポレーション

・代表者：代表取締役社長 中村英二

・所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

・設 立：2013年12月

・資本金：3,000万円

・事業内容：ヘアサロン運営・美容師メディア運営・企画・コンサルティング

・URL ：https://egrant.co.jp/