【本日開幕！】SEOツール「パスカル」が、Japan IT Week【秋】にてデモ体験を行います。

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」を提供している株式会社オロパスは、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセにて開催される「EC管理・物流 EXPO【秋】内 EC・店舗Week」に出展し、実際にツールを体験できるデモを実施します。

本展示では、「Web集客のために、今やるべき対策が見える」をテーマに、パスカルを使った現状のコンテンツ評価とリライト方法や、正しいキーワード選定の流れを、実際の操作画面を通じてご紹介します。

導入企業2,700社以上の実績をもとに、現場で成果を上げている企業のSEO運用ノウハウをブース内で体験いただけます。

展示会の見どころ

効果的なコンテンツ改善を支援！

集客しやすいテーマを探る！

競合サイトの集客状況が可視化！

前回の展示会でデモ体験いただいたお客様の声

▼パスカル導入の決断をされたお客様

「気になっていた課題がその場で明確になりました。実際にデモを見たら、その分析の速さと直感的な操作性に納得。その場で導入を前向きに検討しようと決断できました。」

▼他社ツールと比較をされたお客様

「いくつかのSEOツールを比較検討していましたが、パスカルは次に何をすべきかが明確で、使いやすさが群を抜いていました。これならチームメンバー全員が迷わず使えそうだなと思いました。」

今回の展示会でも、SEOツール「パスカル」の製品版と変わらない機能を体験できます。

当日は貴社のお悩みにあわせたパスカルの使い方や、SEO対策についてアドバイスも可能です。

Web集客に課題を感じている企業担当者様や、コンテンツ運用の効率化を目指す方は、この機会にぜひご来場ください。

このような方にオススメ

上位表示されている競合サイトと自社サイトの差を確認したい

SEO対策で成果が出ず、有効なツールを探している

コンテンツを作るネタ探しに時間がかかっている

パスカルを使ってできる対策方法を直接聞いてみたい

展示会の概要

「EC管理・物流 EXPO【秋】内 EC・店舗Week」

日時：2025年10月22日（水）～24日（金）

時間：10:00～17:00

会場：幕張メッセ 1～8ホール

入場料：無料

主催：RX Japan株式会社

イベントページ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ec.html

当社ブース

会場：EC・店舗Week内 小間番号【A33-32】(7ホール)

出展ツール：パスカル（https://www.pascaljp.com/）

▼入場用バッジ登録はこちら

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499379385074241-OFI

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、圧倒的な使いやすさと業界トップクラスの分析スピードを兼ね備えたSEO支援ツールです。SEO初心者から上級者まで幅広いユーザーに支持されており、WEB制作会社や一般企業など、これまでに2,700社以上への導入実績があります。

導入企業へのアンケートでは、85%以上のユーザーが「SEO効果を実感している」と回答。高い満足度と成果を両立するツールとして、多くの現場で活用されています。

パスカルは、誰でも一定の定量データに基づいて、高品質なSEO施策を実行できるよう設計されています。



キーワード選定、競合サイトの調査、上位表示の難易度分析、順位上昇の可能性など、コンテンツSEOに必要な多角的な分析を自動でサポート。属人化しがちなSEO業務を、誰でも再現可能な形に仕組み化します。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html