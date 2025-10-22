ヒト幹細胞コスメの認知度は7割も、実際に使用経験がある人はわずか8%!ヒト幹細胞コスメ・再生医療への関心とギャップ調査

医療法人社団鉄結会

医療法人社団鉄結会(所在地:東京都渋谷区、理事長:高桑康太)は、美容皮膚科・形成外科であるアイシークリニック(新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院)を運営し、皆様の肌の健康と美容をサポートしております。今回は、注目が高まっている「ヒト幹細胞コスメ」と「再生医療」に対する一般消費者の認知度や関心、利用におけるギャップについて調査を実施したので、その結果を紹介します。

ヒト幹細胞コスメへの関心が高まる一方で、利用のハードルも

「ヒト幹細胞コスメ」「再生医療」といった言葉を耳にする機会が増えてきました。

美容業界では、ヒト幹細胞培養液を配合したコスメや、再生医療技術を応用した美容治療が注目を集めています。しかし、先端的な技術であるがゆえに、価格や安全性、効果への疑問など、実際の利用には様々なハードルがあるのではないでしょうか。

医療法人社団鉄結会は、全国の美容に関心のある20-50代の男女を対象に、ヒト幹細胞コスメと再生医療への関心とギャップに関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

- 調査対象: 全国の20-50代の美容に関心のある男女300名- 調査期間: 2025年10月1日～10月10日- 調査方法: インターネット調査- 調査実施: 医療法人社団鉄結会(自社調査)

約7割が「ヒト幹細胞コスメ」という言葉を認知

全国の美容に関心のある方を対象に、「ヒト幹細胞コスメ」または「再生医療」という言葉を知っているか調査しました。

その結果、約73%の方が「聞いたことがある」または「内容も知っている」と回答し、認知度の高さが明らかになりました。

調査結果:

- 内容も詳しく知っている: 18.7%- 聞いたことはあるが詳しくは知らない: 54.3%- 全く知らない: 27.0%

しかし、実際に使用経験がある人はわずか8%

ヒト幹細胞コスメまたは再生医療を応用した美容治療の使用・受診経験について調査しました。

その結果、認知度は7割を超える一方で、実際に使用経験がある方はわずか8.3%にとどまり、「認知」と「利用」の間に大きなギャップがあることが分かりました。

調査結果:

・現在使用している/定期的に受けている: 3.3%

・過去に使用したことがある: 5.0%

・興味はあるが使用したことはない: 52.4%

・興味がない: 39.3%

利用しない最大の理由は「価格の高さ」で68%

ヒト幹細胞コスメや再生医療に興味がありながらも使用していない方に、その理由を調査しました。

その結果、最も多かったのは「価格が高い」で約68%、次いで「効果が本当にあるか分からない」(51%)、「安全性に不安がある」(42%)という結果になり、価格面でのハードルが最も高いことが明らかになりました。

主な理由(複数回答可):

・価格が高い: 68.2%

・効果が本当にあるか分からない: 51.0%

・安全性に不安がある: 41.7%

・どこで購入・施術できるか分からない: 28.3%

・情報が少なく判断できない: 24.8%

・副作用が心配: 19.1%

期待する効果は「シワ・たるみ改善」が最多で79%

ヒト幹細胞コスメや再生医療に期待する効果について調査しました。

その結果、最も期待されているのは「シワ・たるみの改善」で約79%、次いで「肌のハリ・弾力アップ」(72%)、「肌の若返り効果」(64%)となり、エイジングケア効果への期待が非常に高いことが分かりました。

期待する効果(複数回答可):

・シワ・たるみの改善: 79.4%

・肌のハリ・弾力アップ: 72.3%

・肌の若返り効果: 64.1%

・シミ・くすみの改善: 53.2%

・毛穴の引き締め: 38.9%

・肌質の根本的な改善: 35.7%

再生医療を「受けてみたい」と思う人は約4割

美容分野における再生医療(PRP療法、幹細胞治療など)を受けてみたいと思うか調査しました。

その結果、「ぜひ受けてみたい」「機会があれば受けてみたい」と回答した方は合わせて約42%となり、関心の高さが伺えます。一方で、価格や安全性への懸念から、実際の受診には至っていない実態が浮き彫りになりました。

調査結果:

・ぜひ受けてみたい: 9.3%

・機会があれば受けてみたい: 32.7%

・あまり受けたいと思わない: 38.3%

・全く受けたいと思わない: 19.7%

調査まとめ

今回は、ヒト幹細胞コスメと再生医療への関心とギャップについて調査しました。

その結果、約7割の方が「ヒト幹細胞コスメ」や「再生医療」という言葉を認知している一方で、実際に使用経験がある方はわずか8%にとどまることが分かりました。

利用していない最大の理由は「価格の高さ」で68%を占め、次いで「効果への疑問」(51%)、「安全性への不安」(42%)となりました。一方で、「シワ・たるみ改善」や「肌の若返り効果」など、エイジングケアへの期待は非常に高く、約4割の方が再生医療を受けてみたいと考えています。

認知度の高さと期待の大きさに対して、価格や情報不足が利用のハードルとなっている現状が明らかになりました。正しい情報提供と、より手の届きやすい価格設定や選択肢の充実が、今後の課題と言えるでしょう。

