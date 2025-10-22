「令和７年台風第22号及び第23号災害義援金」の受け付けを開始
日本赤十字社
日本赤十字社（本社：東京都港区）は、東京都（八丈島など島しょ）における台風第22号及び第23号に伴う災害について義援金の受け付けを開始いたします。
なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。
１ 義援金名
「令和７年台風第22号及び第23号災害義援金」
２ 受付期間
令和７年10月22日（水）～令和７年12月26日（金）
３ お預かり口座
（１）ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00110-4-605925
口座加入者名：日赤令和７年台風第22号及び第23号災害義援金
（２）都市銀行
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787542
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105537
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620774
口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」
※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です。
詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください。（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）
■義援金についてのお問合せ
パートナーシップ推進部 TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）
（平日9：00～17：30、土日祝日・年末年始は休業）