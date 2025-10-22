「令和７年台風第22号及び第23号災害義援金」の受け付けを開始

日本赤十字社

日本赤十字社（本社：東京都港区）は、東京都（八丈島など島しょ）における台風第22号及び第23号に伴う災害について義援金の受け付けを開始いたします。

なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。

１ 義援金名

「令和７年台風第22号及び第23号災害義援金」

２ 受付期間

令和７年10月22日（水）～令和７年12月26日（金）

３ お預かり口座

（１）ゆうちょ銀行・郵便局

金融機関：ゆうちょ銀行

口座番号：00110-4-605925

口座加入者名：日赤令和７年台風第22号及び第23号災害義援金

（２）都市銀行

三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787542

三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105537

みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620774

口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」



※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です。

詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください。（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）

■義援金についてのお問合せ

パートナーシップ推進部 TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）

（平日9：00～17：30、土日祝日・年末年始は休業）