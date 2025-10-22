「令和７年台風第22号及び第23号災害義援金」の受け付けを開始

写真拡大

日本赤十字社

日本赤十字社（本社：東京都港区）は、東京都（八丈島など島しょ）における台風第22号及び第23号に伴う災害について義援金の受け付けを開始いたします。
なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。


１　義援金名

「令和７年台風第22号及び第23号災害義援金」


２　受付期間

令和７年10月22日（水）～令和７年12月26日（金）


３　お預かり口座

（１）ゆうちょ銀行・郵便局


　　　金融機関：ゆうちょ銀行
　　　口座番号：00110-4-605925
　　　口座加入者名：日赤令和７年台風第22号及び第23号災害義援金


（２）都市銀行


　　　三井住友銀行　すずらん支店　普通預金　2787542
　　　三菱UFJ銀行　やまびこ支店　普通預金　2105537
　　　みずほ銀行　クヌギ支店　普通預金　0620774
　　　口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」



※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です。


　詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください。（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）



■義援金についてのお問合せ


　パートナーシップ推進部　TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）


　（平日9：00～17：30、土日祝日・年末年始は休業）