µ¶À»½÷¤ËØá°Í¡¢¶ËÉÏÂç¿ÀÅÂ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¡ª¡ª¿ÀÍÍ¤Î²óÉü¼êÃÊ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È»ñ¶â¡É¡ª¡©
¡¦¡Èµ¶¤ÎÀ»½÷¡É¥ª¥ë¥Ç¥ë¡¦¥¥ê¥¹¤¬¡¢ÇËÃ¾À£Á°¤ÎÂç¿ÀÅÂ¤ÈÀ¤³¦ÌÇË´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
¡¦¿ÀÀ»ÎÏ¡á»ñ¶â¤Ç²óÉü¡©¡Ö100²¯É¬Í×¡×¤ÎÌµÍý¥²ー¾ò·ï¤òÁ°¤Ë¡¢Å¾À¸¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃÎ·Ã¤È¹ÔÆ°¤Ç±¿Ì¿¤ò¾å½ñ¤
¡¦¡Ö¿ÀÀ»ÎÏ¡¢¤ª¶â¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×ºîÉÊ¥Úー¥¸¡§https://piccoma.com/web/product/188584
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â ºß⿓¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢SMARTOON(R)ºÇ¿·ºî¡Ö¿ÀÀ»ÎÏ¡¢¤ª¶â¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ò2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»à¤ó¤À¤Ï¤º¤¬¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¾®Àâ¤ÎÃæ¡£¤·¤«¤â¡Èµ¶¤ÎÀ»½÷¡É¤Ç°Ìò¤Î¥ª¥ë¥Ç¥ë¡¦¥¥ê¥¹¤ËØá°Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´ó¿Ê¤â¿Í¼ê¤â¿Ô¤¤¿¶ËÉÏ¤ÎÂç¿ÀÅÂ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¿À¤ÎÉÔÄ´¤ÇÀ¤³¦¤ÏÀèºÙ¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç²¼¤Ã¤¿¿ÀÂ÷¤ÏÎäÅ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿ÀÀ»ÎÏ100¡ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï100²¯É¬Í×¤Ç¤¹¡Û¡£
Å·¹ñÊÖ¤·¤Æ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥ë¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎÀ»½÷¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂç¿ÀÅÂ¤ò°Ý»ý¡¦²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£´ó¿Ê¤Î½¸¤áÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤äÊª»ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÅÂ¤Î¡È´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¡É¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿ÀÀ»ÎÏ¡á»ñ¶â¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼êÃÊ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¡£µ¶Êª¤È¸å¤í»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¡£ÂÀÍÛ¿À¤ò²óÉü¤µ¤»¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¡£
¡È²Ý¶â¤Ç¿ÀÍÍ¤ò²óÉü¡É¤È¤¤¤¦Èó¾ï¼±¤ò¡¢ÃÊ¼è¤ê¤È¹©É×¤Ç¾ï¼±¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯µÕÅ¾¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)Sadong, KD / Nokta / Feelyeon
¡Ö¿ÀÀ»ÎÏ¡¢¤ª¶â¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×
ºî²è¡§Sadong
µÓ¿§¡§KD
¸¶ºî¡§Nokta
»à¤ó¤ÇÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¾®Àâ¤ÎÃæ¤Î¿ÍÊª¤ËØá°Í¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸2¼þÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¶¤ÎÀ»½÷¤Ç°Ìò¤Î¡Ö¥ª¥ë¥Ç¥ë¡¦¥¥ê¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡ª
¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢ËÜÊª¤ÎÀ»½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¶ËÉÏ¤ÎÂç¿ÀÅÂ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¨¡¨¡
¡Ú¿ÀÀ»ÎÏ100¡ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï100²¯É¬Í×¤Ç¤¹¡Û
À¤³¦¤ÎÌÇË´¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¿À¤ò¤ª¶â¤Ç²óÉü¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡©
¤â¤¦¡¢»ä¤ÎÅ·¹ñÊÖ¤·¤Æ¤è¡ª
¡ÖÂÔ¤Æ¤Ð\0(R)¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡¿Ëè½µ¿åÍËÆü¹¹¿·¡£
ºîÉÊ¤òÆÉ¤à :
